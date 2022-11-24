https://ria.ru/20221124/armavir-1834090447.html

Депутаты Кубани поддержали увеличение зеленого пояса Армавира

Депутаты Кубани поддержали увеличение зеленого пояса Армавира - РИА Новости, 24.11.2022

Депутаты Кубани поддержали увеличение зеленого пояса Армавира

Депутаты Краснодарского края поддержали увеличение зелёного пояса Армавира на 11 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба Законодательного собрания... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:22

2022-11-24T23:22

2022-11-24T23:22

краснодарский край

армавир

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края поддержали увеличение зелёного пояса Армавира на 11 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона (ЗСК).Отмечается, что депутаты края рассмотрели изменения в постановление ЗСК "О создании лесопаркового зеленого пояса города Армавира" на сессии в четверг.Как отметил первый зампред профильного комитета Андрей Булдин, проект разработан на основании материалов, представленных в ЗСК Общественной палатой региона. "Участники проведенных палатой общественных слушаний поддержали увеличение лесопаркового зеленого пояса города Армавира почти на 11 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.По словам главы кубанского парламента Юрия Бурлачко, Армавир известен в крае и за его пределами как один из индустриальных центров России, основу экономики города составляют промышленные предприятия и отрасль переработки."Поэтому очень важно, чтобы рос не только город, его заводы и фабрики, составляющие основу местной экономики. Но вместе с ними пусть расширяются и зеленые зоны, обеспечивающие горожан кислородом и местами для семейных прогулок. Такой путь гармоничного развития должен быть как у Армавира, так и у всех населенных пунктов Краснодарского края", – прокомментировал принятое постановление Юрий Бурлачко.Депутаты края приняли решение о создании пояса в Армавире ещё в 2019 году, тогда, что его площадь составит 17,4 гектара. Теперь за увеличения площадь будет доставлять 18,5 гектаров.

https://ria.ru/20221027/poyas-1827376592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армавир, краснодарский край, россия