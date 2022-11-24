https://ria.ru/20221124/arest-1834081969.html

В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь"

В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь" - РИА Новости, 24.11.2022

В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь"

Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T22:01

2022-11-24T22:01

2022-11-24T22:01

москва

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений.Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.

https://ria.ru/20221124/magomedov-1834010069.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, происшествия