https://ria.ru/20221124/arest-1834081969.html
В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь"
В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь" - РИА Новости, 24.11.2022
В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь"
Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:01
2022-11-24T22:01
2022-11-24T22:01
москва
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений.Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.
https://ria.ru/20221124/magomedov-1834010069.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь"
Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера банка "Метрополь" по делу о растрате
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Долотова Дениса Юрьевича сроком на 1 месяц 23 суток, то есть до 15 января 2023 года", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ
"Присвоение или растрата", санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.
Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений.
Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.