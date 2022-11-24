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В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь" - РИА Новости, 24.11.2022
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В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь"
В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь" - РИА Новости, 24.11.2022
В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь"
Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:01
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москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений.Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
22:01 24.11.2022
 
В Москве арестовали бывшего топ-менеджера банка "Метрополь"

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера банка "Метрополь" по делу о растрате

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Долотова Дениса Юрьевича сроком на 1 месяц 23 суток, то есть до 15 января 2023 года", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.
Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений.
Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.
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