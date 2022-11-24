В Москве арестовали еще трех человек по делу о незаконной миграции
Басманный суд Москвы арестовал еще трех человек по делу о незаконной миграции
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Дмитрия Тахтаулова и двух предпринимателей по делу об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Тахтаулова", - сказала собеседница агентства, добавив, что срок ареста установлен до 22 января.
Вместе с ним в СИЗО отправились двое предпринимателей Андрей Школьников и Виталий Абрамов.
Ранее этот же суд арестовал замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина.
СК обвиняет всех фигурантов по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд 10 граждан Китая с ложными данными о целях въезда. На основании этих ходатайств полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.
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