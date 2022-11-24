https://ria.ru/20221124/arest-1834037695.html

Замглавы управления МВД по Москве арестовали по делу о незаконной миграции

Замглавы управления МВД по Москве арестовали по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 24.11.2022

Замглавы управления МВД по Москве арестовали по делу о незаконной миграции

Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Вячеслава Фокина по делу об организации незаконной... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:12

2022-11-24T18:12

2022-11-24T18:13

происшествия

россия

москва

китай

следственный комитет россии (ск рф)

гумвд москвы

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Вячеслава Фокина по делу об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как стало известно в ходе заседания, Фокин свою вину не признал. Защита просила избрать ему домашний арест в квартире матери.Позднее суд рассмотрит ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову. СК обвиняет всех фигурантов по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд десяти граждан Китая с ложными данными о целях въезда. На основании этих ходатайств полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.

https://ria.ru/20221027/migranty-1827375380.html

россия

москва

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, китай, следственный комитет россии (ск рф), гумвд москвы