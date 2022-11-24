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Замглавы управления МВД по Москве арестовали по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 24.11.2022
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Замглавы управления МВД по Москве арестовали по делу о незаконной миграции
Замглавы управления МВД по Москве арестовали по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 24.11.2022
Замглавы управления МВД по Москве арестовали по делу о незаконной миграции
Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Вячеслава Фокина по делу об организации незаконной... РИА Новости, 24.11.2022
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происшествия
россия
москва
китай
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Вячеслава Фокина по делу об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как стало известно в ходе заседания, Фокин свою вину не признал. Защита просила избрать ему домашний арест в квартире матери.Позднее суд рассмотрит ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову. СК обвиняет всех фигурантов по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд десяти граждан Китая с ложными данными о целях въезда. На основании этих ходатайств полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.
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россия
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происшествия, россия, москва, китай, следственный комитет россии (ск рф), гумвд москвы
Происшествия, Россия, Москва, Китай, Следственный комитет России (СК РФ), ГУМВД Москвы
18:12 24.11.2022 (обновлено: 18:13 24.11.2022)
 
Замглавы управления МВД по Москве арестовали по делу о незаконной миграции

Суд арестовал замглавы управления ГУ МВД Москвы Фокина по делу о незаконной миграции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Вячеслава Фокина по делу об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Фокина", - сказала собеседница агентства, добавив, что срок ареста установлен до 22 января.
Как стало известно в ходе заседания, Фокин свою вину не признал. Защита просила избрать ему домашний арест в квартире матери.
Позднее суд рассмотрит ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову. СК обвиняет всех фигурантов по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд десяти граждан Китая с ложными данными о целях въезда. На основании этих ходатайств полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.
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ПроисшествияРоссияМоскваКитайСледственный комитет России (СК РФ)ГУМВД Москвы
 
 
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