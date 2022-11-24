https://ria.ru/20221124/arest-1833857317.html

Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта

Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 24.11.2022

Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта

Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:46

2022-11-24T10:46

2022-11-24T11:32

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россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января", — сказала собеседница агентства.Речь идет о Янине Акуловой, Дмитрии Сергееве и Антоне Жуковском.Их подозревают в подготовке к теракту и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ в составе организованной группы лиц.Подробности дела в суде не раскрыли.

https://ria.ru/20221115/terakt-1831670401.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия