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Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 24.11.2022
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Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 24.11.2022
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта
Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:46
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января", — сказала собеседница агентства.Речь идет о Янине Акуловой, Дмитрии Сергееве и Антоне Жуковском.Их подозревают в подготовке к теракту и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ в составе организованной группы лиц.Подробности дела в суде не раскрыли.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
10:46 24.11.2022 (обновлено: 11:32 24.11.2022)
 
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта

Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января", — сказала собеседница агентства.
Речь идет о Янине Акуловой, Дмитрии Сергееве и Антоне Жуковском.
Их подозревают в подготовке к теракту и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ в составе организованной группы лиц.
Подробности дела в суде не раскрыли.
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