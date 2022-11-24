https://ria.ru/20221124/arest-1833857317.html
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 24.11.2022
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта
Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:46
2022-11-24T10:46
2022-11-24T11:32
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января", — сказала собеседница агентства.Речь идет о Янине Акуловой, Дмитрии Сергееве и Антоне Жуковском.Их подозревают в подготовке к теракту и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ в составе организованной группы лиц.Подробности дела в суде не раскрыли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
10:46 24.11.2022 (обновлено: 11:32 24.11.2022)
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта
Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января", — сказала собеседница агентства.
Речь идет о Янине Акуловой, Дмитрии Сергееве и Антоне Жуковском.
Их подозревают в подготовке к теракту и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ в составе организованной группы лиц.
Подробности дела в суде не раскрыли.