https://ria.ru/20221124/animatsiya-1833900170.html

Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН

Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН - РИА Новости, 24.11.2022

Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН

Ассоциация анимационного кино России планирует провести большой анимационный форум совместно со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:56

2022-11-24T12:56

2022-11-24T12:56

культура

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ассоциация анимационного кино

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономическое сообщество асеан

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КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Ассоциация анимационного кино России планирует провести большой анимационный форум совместно со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми в настоящее время российские аниматоры устанавливают деловые контакты, сообщила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.Об этом она заявила в четверг на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь", который проходит в Красноярске 24-25 ноября."Хотим провести большой форум анимационный, со странами АСЕАН при поддержке фонда АСЕАН. Это 10 стран, все они дружественные. Анимация там развита буквально в двух-трех странах, и нам тут есть чем с ними поделиться, есть чем им помочь. Потому что наша индустрия сейчас устойчиво стоит на собственных ногах, качество анимации высокое, количество специалистов растет, проектов — тоже", — сказала Мастусова.По ее словам, до ситуации с антироссийскими санкциями российская анимационная продукция продавалась в 160 стран мира и переводилась на 60 языков. Она отметила, что в настоящее время российские аниматоры разворачиваются на восток.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, красноярск, россия, ассоциация анимационного кино, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономическое сообщество асеан