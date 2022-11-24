Рейтинг@Mail.ru
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221124/animatsiya-1833900170.html
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН - РИА Новости, 24.11.2022
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН
Ассоциация анимационного кино России планирует провести большой анимационный форум совместно со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:56
2022-11-24T12:56
культура
новости культуры
красноярск
россия
ассоциация анимационного кино
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономическое сообщество асеан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831052607_0:279:3145:2048_1920x0_80_0_0_6adb6373b72e01b5354086a16ad6cc02.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Ассоциация анимационного кино России планирует провести большой анимационный форум совместно со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми в настоящее время российские аниматоры устанавливают деловые контакты, сообщила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.Об этом она заявила в четверг на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь", который проходит в Красноярске 24-25 ноября."Хотим провести большой форум анимационный, со странами АСЕАН при поддержке фонда АСЕАН. Это 10 стран, все они дружественные. Анимация там развита буквально в двух-трех странах, и нам тут есть чем с ними поделиться, есть чем им помочь. Потому что наша индустрия сейчас устойчиво стоит на собственных ногах, качество анимации высокое, количество специалистов растет, проектов — тоже", — сказала Мастусова.По ее словам, до ситуации с антироссийскими санкциями российская анимационная продукция продавалась в 160 стран мира и переводилась на 60 языков. Она отметила, что в настоящее время российские аниматоры разворачиваются на восток.
https://ria.ru/20221027/soyuzmultfilm-1827167047.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831052607_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_2e66d20135d387e3e504ec289f7c363d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, красноярск, россия, ассоциация анимационного кино, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономическое сообщество асеан
Культура, Новости культуры, Красноярск, Россия, Ассоциация анимационного кино, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономическое сообщество АСЕАН
12:56 24.11.2022
 
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН

Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкБаннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отеле "Сокха" в Пномпене
Баннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отеле Сокха в Пномпене - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Ассоциация анимационного кино России планирует провести большой анимационный форум совместно со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми в настоящее время российские аниматоры устанавливают деловые контакты, сообщила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.
Об этом она заявила в четверг на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь", который проходит в Красноярске 24-25 ноября.
"Хотим провести большой форум анимационный, со странами АСЕАН при поддержке фонда АСЕАН. Это 10 стран, все они дружественные. Анимация там развита буквально в двух-трех странах, и нам тут есть чем с ними поделиться, есть чем им помочь. Потому что наша индустрия сейчас устойчиво стоит на собственных ногах, качество анимации высокое, количество специалистов растет, проектов — тоже", — сказала Мастусова.
По ее словам, до ситуации с антироссийскими санкциями российская анимационная продукция продавалась в 160 стран мира и переводилась на 60 языков. Она отметила, что в настоящее время российские аниматоры разворачиваются на восток.
Мультфильм Зебра в клеточку - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:44Культура
Героиня проекта "Союзмультфильма" стала символом международного конкурса
 
КультураНовости культурыКрасноярскРоссияАссоциация анимационного киноМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономическое сообщество АСЕАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала