https://ria.ru/20221124/animatsiya-1833900170.html
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН - РИА Новости, 24.11.2022
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН
Ассоциация анимационного кино России планирует провести большой анимационный форум совместно со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:56
2022-11-24T12:56
2022-11-24T12:56
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ассоциация анимационного кино
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КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Ассоциация анимационного кино России планирует провести большой анимационный форум совместно со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми в настоящее время российские аниматоры устанавливают деловые контакты, сообщила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.Об этом она заявила в четверг на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь", который проходит в Красноярске 24-25 ноября."Хотим провести большой форум анимационный, со странами АСЕАН при поддержке фонда АСЕАН. Это 10 стран, все они дружественные. Анимация там развита буквально в двух-трех странах, и нам тут есть чем с ними поделиться, есть чем им помочь. Потому что наша индустрия сейчас устойчиво стоит на собственных ногах, качество анимации высокое, количество специалистов растет, проектов — тоже", — сказала Мастусова.По ее словам, до ситуации с антироссийскими санкциями российская анимационная продукция продавалась в 160 стран мира и переводилась на 60 языков. Она отметила, что в настоящее время российские аниматоры разворачиваются на восток.
https://ria.ru/20221027/soyuzmultfilm-1827167047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, красноярск, россия, ассоциация анимационного кино, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономическое сообщество асеан
Культура, Новости культуры, Красноярск, Россия, Ассоциация анимационного кино, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономическое сообщество АСЕАН
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН
Российские аниматоры планируют провести совместный форум со странами АСЕАН
КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Ассоциация анимационного кино России планирует провести большой анимационный форум совместно со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми в настоящее время российские аниматоры устанавливают деловые контакты, сообщила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.
Об этом она заявила в четверг на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь", который проходит в Красноярске 24-25 ноября.
"Хотим провести большой форум анимационный, со странами АСЕАН при поддержке фонда АСЕАН. Это 10 стран, все они дружественные. Анимация там развита буквально в двух-трех странах, и нам тут есть чем с ними поделиться, есть чем им помочь. Потому что наша индустрия сейчас устойчиво стоит на собственных ногах, качество анимации высокое, количество специалистов растет, проектов — тоже", — сказала Мастусова.
По ее словам, до ситуации с антироссийскими санкциями российская анимационная продукция продавалась в 160 стран мира и переводилась на 60 языков. Она отметила, что в настоящее время российские аниматоры разворачиваются на восток.