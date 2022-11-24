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Более десяти тысяч IT-компании лишат аккредитации из-за налоговой тайны - РИА Новости, 24.11.2022
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Более десяти тысяч IT-компании лишат аккредитации из-за налоговой тайны
Более десяти тысяч IT-компании лишат аккредитации из-за налоговой тайны - РИА Новости, 24.11.2022
Более десяти тысяч IT-компании лишат аккредитации из-за налоговой тайны
Более 10 тысяч из 26,7 тысяч аккредитованных российских IT-компаний не предоставили в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, их лишат аккредитации, заявил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:06
2022-11-24T18:12
федеральная налоговая служба (фнс россии)
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч из 26,7 тысяч аккредитованных российских IT-компаний не предоставили в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, их лишат аккредитации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в кулуарах конференции AI Journey.Министерство в конце октября сообщало, что IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Согласно утвержденным в октябре новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки."Из 26,7 тысячи компании, которые имели аккредитацию до вступления в силу нового постановления правительства, не подали согласие 10141 компания", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько компаний не подали заявки в ФНС. Комментируя сроки, в которые начнется процесс лишения компаний аккредитации, он отметил: "Де-факто уже начался".На вопрос, есть ли у таких компаний шансы сохранить лицензию, глава Минцифры ответил: "Нет, это жёсткая норма, постановление правительства. Мы многократно информировали и уведомляли через все наши каналы и через личный кабинет компании на госуслугах".Министр также отметил, что лишившиеся аккредитации компании смогут вновь подать на нее заявку. "Нет никаких норм, которые препятствуют повторной подаче. Но при подаче они должны все равно подать согласие на раскрытие информации", - подытожил Шадаев.Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
https://ria.ru/20221116/tsifrovizatsiya-1832027039.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия
18:06 24.11.2022 (обновлено: 18:12 24.11.2022)
 
Более десяти тысяч IT-компании лишат аккредитации из-за налоговой тайны

Шадаев: более десяти тысяч IT-компании не согласились на раскрытие налоговой тайны

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч из 26,7 тысяч аккредитованных российских IT-компаний не предоставили в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, их лишат аккредитации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в кулуарах конференции AI Journey.
Министерство в конце октября сообщало, что IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Согласно утвержденным в октябре новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
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"Из 26,7 тысячи компании, которые имели аккредитацию до вступления в силу нового постановления правительства, не подали согласие 10141 компания", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько компаний не подали заявки в ФНС. Комментируя сроки, в которые начнется процесс лишения компаний аккредитации, он отметил: "Де-факто уже начался".
На вопрос, есть ли у таких компаний шансы сохранить лицензию, глава Минцифры ответил: "Нет, это жёсткая норма, постановление правительства. Мы многократно информировали и уведомляли через все наши каналы и через личный кабинет компании на госуслугах".
Министр также отметил, что лишившиеся аккредитации компании смогут вновь подать на нее заявку. "Нет никаких норм, которые препятствуют повторной подаче. Но при подаче они должны все равно подать согласие на раскрытие информации", - подытожил Шадаев.
Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
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