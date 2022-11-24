https://ria.ru/20221124/agroturizm-1834021354.html

В АТОР рассказали, как надо развивать сельский и экотуризм в регионах

В АТОР рассказали, как надо развивать сельский и экотуризм в регионах - РИА Новости, 24.11.2022

В АТОР рассказали, как надо развивать сельский и экотуризм в регионах

Аграрный и экотуризм могут увеличить туристический поток в регионы России, но для этого необходимо сформировать качественный продукт, заявила журналистам... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:46

2022-11-24T17:46

2022-11-24T17:46

туризм

туризм

новости - туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

краснодарский край

ставропольский край

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828114761_0:386:2730:1922_1920x0_80_0_0_9637cafc30fcff8a659aec6ba0183e49.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Аграрный и экотуризм могут увеличить туристический поток в регионы России, но для этого необходимо сформировать качественный продукт, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на конференции "И селу, и городу"."Очевидно, что не будет миллионных потоков. Но я убеждена, что при создании комплексного продукта возможно кратное увеличение", – сказала Ломидзе.Она пояснила, что сейчас участникам отрасли необходимо сформировать маршруты для аграрного и экотуризма, которые включали бы в себя транспорт, проживание, питание, а также посещение различных локаций. "Это должен быть комфортный, цивилизованный продукт, но связанный с приобщением к природе, сельскохозяйственному производству, животным", – уточнила глава АТОР.Ломидзе добавила, что в России интерес к эко- и агротуризму за последний год вырос как минимум на 10 процентов. "Это плюс тысячи человек, но потенциальный спрос еще больше. Интерес есть, но практически нет информации, куда можно отвезти туриста", – добавила она.По данным главы АТОР, сегодня агротуризм занимает 1-1,5 процента от общего потока всех путешествующих, а экотуризм – в пределах 10 процентов. Ломидзе добавила, что в лидерах – Краснодарский край, Крым, Ставропольский край. Однако подчеркнула, что высокий потенциал для развития в этих направлениях есть у Алтайского края и Республики Алтай.

https://ria.ru/20220719/kuban-1803514200.html

краснодарский край

ставропольский край

республика крым

республика алтай

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), краснодарский край, ставропольский край, республика крым, республика алтай, алтайский край, туристы