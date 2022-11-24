https://ria.ru/20221124/agroturizm-1834021354.html
В АТОР рассказали, как надо развивать сельский и экотуризм в регионах
В АТОР рассказали, как надо развивать сельский и экотуризм в регионах - РИА Новости, 24.11.2022
В АТОР рассказали, как надо развивать сельский и экотуризм в регионах
Аграрный и экотуризм могут увеличить туристический поток в регионы России, но для этого необходимо сформировать качественный продукт, заявила журналистам... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:46
2022-11-24T17:46
2022-11-24T17:46
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
краснодарский край
ставропольский край
республика крым
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Аграрный и экотуризм могут увеличить туристический поток в регионы России, но для этого необходимо сформировать качественный продукт, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на конференции "И селу, и городу"."Очевидно, что не будет миллионных потоков. Но я убеждена, что при создании комплексного продукта возможно кратное увеличение", – сказала Ломидзе.Она пояснила, что сейчас участникам отрасли необходимо сформировать маршруты для аграрного и экотуризма, которые включали бы в себя транспорт, проживание, питание, а также посещение различных локаций. "Это должен быть комфортный, цивилизованный продукт, но связанный с приобщением к природе, сельскохозяйственному производству, животным", – уточнила глава АТОР.Ломидзе добавила, что в России интерес к эко- и агротуризму за последний год вырос как минимум на 10 процентов. "Это плюс тысячи человек, но потенциальный спрос еще больше. Интерес есть, но практически нет информации, куда можно отвезти туриста", – добавила она.По данным главы АТОР, сегодня агротуризм занимает 1-1,5 процента от общего потока всех путешествующих, а экотуризм – в пределах 10 процентов. Ломидзе добавила, что в лидерах – Краснодарский край, Крым, Ставропольский край. Однако подчеркнула, что высокий потенциал для развития в этих направлениях есть у Алтайского края и Республики Алтай.
https://ria.ru/20220719/kuban-1803514200.html
краснодарский край
ставропольский край
республика крым
республика алтай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), краснодарский край, ставропольский край, республика крым, республика алтай, алтайский край, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Крым, Республика Алтай, Алтайский край, туристы
В АТОР рассказали, как надо развивать сельский и экотуризм в регионах
АТОР: агро- и экотуризм могут увеличить турпоток в регионы, но нужен качественный продукт
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Аграрный и экотуризм могут увеличить туристический поток в регионы России, но для этого необходимо сформировать качественный продукт, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на конференции "И селу, и городу".
"Очевидно, что не будет миллионных потоков. Но я убеждена, что при создании комплексного продукта возможно кратное увеличение", – сказала Ломидзе.
Она пояснила, что сейчас участникам отрасли необходимо сформировать маршруты для аграрного и экотуризма, которые включали бы в себя транспорт, проживание, питание, а также посещение различных локаций. "Это должен быть комфортный, цивилизованный продукт, но связанный с приобщением к природе, сельскохозяйственному производству, животным", – уточнила глава АТОР.
Ломидзе добавила, что в России интерес к эко- и агротуризму за последний год вырос как минимум на 10 процентов. "Это плюс тысячи человек, но потенциальный спрос еще больше. Интерес есть, но практически нет информации, куда можно отвезти туриста", – добавила она.
По данным главы АТОР, сегодня агротуризм занимает 1-1,5 процента от общего потока всех путешествующих, а экотуризм – в пределах 10 процентов. Ломидзе добавила, что в лидерах – Краснодарский край
, Крым, Ставропольский край
. Однако подчеркнула, что высокий потенциал для развития в этих направлениях есть у Алтайского края
и Республики Алтай
.