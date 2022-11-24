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На границе Белоруссии с Польшей нашли мертвого африканца - РИА Новости, 24.11.2022
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На границе Белоруссии с Польшей нашли мертвого африканца
На границе Белоруссии с Польшей нашли мертвого африканца - РИА Новости, 24.11.2022
На границе Белоруссии с Польшей нашли мертвого африканца
Наряд белорусской пограничной службы обнаружил тело мужчины "африканской внешности" вблизи заграждений на границе с Польшей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:02
2022-11-24T13:04
в мире
польша
белоруссия
мигранты
африка
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Наряд белорусской пограничной службы обнаружил тело мужчины "африканской внешности" вблизи заграждений на границе с Польшей, сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии."На границе с Польшей очередная смерть иностранца. Пограничный наряд обнаружил тело мужчины африканской внешности вчера, 23 ноября, вблизи польских заграждений. Труп иностранца находился возле калитки, предназначенной для миграции животных", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.Для установления обстоятельств произошедшего на место вызвана следственно-оперативная группа.Погранкомитет республики напоминает, что с начала года это уже пятая смерть на границе с Польшей. Тела беженцев были обнаружены возле польских заграждений 3 апреля, 2 октября, 19 и 21 ноября.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20221120/belorussiya-1832879687.html
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в мире, польша, белоруссия, мигранты, африка
В мире, Польша, Белоруссия, Мигранты, Африка
13:02 24.11.2022 (обновлено: 13:04 24.11.2022)
 
На границе Белоруссии с Польшей нашли мертвого африканца

Наряд белорусской погранслужбы обнаружил тело мертвого африканца на границе с Польшей

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники. Архивное фото
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Наряд белорусской пограничной службы обнаружил тело мужчины "африканской внешности" вблизи заграждений на границе с Польшей, сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.
"На границе с Польшей очередная смерть иностранца. Пограничный наряд обнаружил тело мужчины африканской внешности вчера, 23 ноября, вблизи польских заграждений. Труп иностранца находился возле калитки, предназначенной для миграции животных", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 14:03
Погранкомитет Белоруссии обнаружил тело гражданина Ирака
Для установления обстоятельств произошедшего на место вызвана следственно-оперативная группа.
Погранкомитет республики напоминает, что с начала года это уже пятая смерть на границе с Польшей. Тела беженцев были обнаружены возле польских заграждений 3 апреля, 2 октября, 19 и 21 ноября.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 16:56
В Минске считают, что Литва подбрасывает нелегалов и Белоруссии, и Польше
 
В миреПольшаБелоруссияМигрантыАфрика
 
 
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