13:02 24.11.2022 (обновлено: 13:04 24.11.2022)
На границе Белоруссии с Польшей нашли мертвого африканца
Наряд белорусской погранслужбы обнаружил тело мертвого африканца на границе с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские пограничники. Архивное фото
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Наряд белорусской пограничной службы обнаружил тело мужчины "африканской внешности" вблизи заграждений на границе с Польшей, сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.
"На границе с Польшей очередная смерть иностранца. Пограничный наряд обнаружил тело мужчины африканской внешности вчера, 23 ноября, вблизи польских заграждений. Труп иностранца находился возле калитки, предназначенной для миграции животных", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.
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Для установления обстоятельств произошедшего на место вызвана следственно-оперативная группа.
Погранкомитет республики напоминает, что с начала года это уже пятая смерть на границе с Польшей. Тела беженцев были обнаружены возле польских заграждений 3 апреля, 2 октября, 19 и 21 ноября.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.