https://ria.ru/20221124/afrikanets-1833909229.html

На границе Белоруссии с Польшей нашли мертвого африканца

На границе Белоруссии с Польшей нашли мертвого африканца - РИА Новости, 24.11.2022

На границе Белоруссии с Польшей нашли мертвого африканца

Наряд белорусской пограничной службы обнаружил тело мужчины "африканской внешности" вблизи заграждений на границе с Польшей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:02

2022-11-24T13:02

2022-11-24T13:04

в мире

польша

белоруссия

мигранты

африка

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Наряд белорусской пограничной службы обнаружил тело мужчины "африканской внешности" вблизи заграждений на границе с Польшей, сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии."На границе с Польшей очередная смерть иностранца. Пограничный наряд обнаружил тело мужчины африканской внешности вчера, 23 ноября, вблизи польских заграждений. Труп иностранца находился возле калитки, предназначенной для миграции животных", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.Для установления обстоятельств произошедшего на место вызвана следственно-оперативная группа.Погранкомитет республики напоминает, что с начала года это уже пятая смерть на границе с Польшей. Тела беженцев были обнаружены возле польских заграждений 3 апреля, 2 октября, 19 и 21 ноября.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20221120/belorussiya-1832879687.html

https://ria.ru/20221119/bezhentsy-1832773865.html

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белоруссия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, белоруссия, мигранты, африка