https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833530191.html

В МВД Турции заявили об отсутствии жертв после землетрясения

В МВД Турции заявили об отсутствии жертв после землетрясения - РИА Новости, 23.11.2022

В МВД Турции заявили об отсутствии жертв после землетрясения

Жертв после сильного землетрясения на западе Турции, предварительно, нет, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T05:05

2022-11-23T05:05

2022-11-23T05:08

в мире

сулейман сойлу

турция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Жертв после сильного землетрясения на западе Турции, предварительно, нет, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала."По информации нам от AFAD (МЧС) и местных властей, жертв, предварительно, нет",- написал Сойлу в Twitter.

https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833529761.html

турция

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в мире, сулейман сойлу, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)