14:53 23.11.2022 (обновлено: 15:46 23.11.2022)
В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой
NDP: Зеленский совершил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей, заявил в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny Рышард Чарнецкий.
Первой ошибкой главы государства обозреватель назвал попытки свалить вину за падение ракет на территории восточноевропейской страны на Россию.
"Уход в отказ", даже несмотря на максимально полные разведданные американцев, упрямое нежелание оставить свои более чем несостоятельные тезисы о том, что это сделали русские, — все это должно было вызвать отвращение и чувство разочарования польской стороны", — заметил Чарнецкий.
"Мельник — это человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны. Человек, которому не хватало мудрости и обычной человеческой порядочности, чтобы извиниться за эти скандальные слова, стал одним из главных лиц украинской международной политики. Сказать "стыдно" — значит не сказать ничего", — посетовал автор.
Подобные действия Киева, по мнению Чарнецкого, только повредят отношениям Украины и Польши.
"Самое страшное во всем этом — Киев точно знает, что он делает и зачем. Однако эффект в долгосрочной перспективе будет для Украины трагическим. Поэтому поведение Киева в обоих этих вопросах можно охарактеризовать знаменитой поговоркой Талейрана: "Это хуже преступления, это ошибка", — резюмировал обозреватель.
На прошлой неделе польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей. В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
Зеленский, комментируя инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией. Позднее он подчеркнул, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако Байден, комментируя слова Зеленского, отметил, что они не могут служить доказательством непричастности Киева к ЧП.
Позднее украинский лидер заявил, что у бывшей советской республики нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши. При этом он признал, что в момент инцидента из-за российского обстрела работала украинская ПВО.
В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.