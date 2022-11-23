Рейтинг@Mail.ru
В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833663974.html
В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой
В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой - РИА Новости, 23.11.2022
В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой
Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей, заявил в колонке для портала Niezależny РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:53
2022-11-23T15:46
в мире
владимир зеленский
рышард чарнецкий
анджей дуда
польша
украина
киев
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_553b93ed676b033caf294226ebbb2683.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей, заявил в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny Рышард Чарнецкий.Первой ошибкой главы государства обозреватель назвал попытки свалить вину за падение ракет на территории восточноевропейской страны на Россию."Уход в отказ", даже несмотря на максимально полные разведданные американцев, упрямое нежелание оставить свои более чем несостоятельные тезисы о том, что это сделали русские, — все это должно было вызвать отвращение и чувство разочарования польской стороны", — заметил Чарнецкий.Однако еще менее приятным для Варшавы шагом со стороны Киева стало назначение на пост замминистра иностранных дел Украины скандального экс-посла в Германии Алексея Мельника.Подобные действия Киева, по мнению Чарнецкого, только повредят отношениям Украины и Польши."Самое страшное во всем этом — Киев точно знает, что он делает и зачем. Однако эффект в долгосрочной перспективе будет для Украины трагическим. Поэтому поведение Киева в обоих этих вопросах можно охарактеризовать знаменитой поговоркой Талейрана: "Это хуже преступления, это ошибка", — резюмировал обозреватель.На прошлой неделе польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей. В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.Зеленский, комментируя инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией. Позднее он подчеркнул, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако Байден, комментируя слова Зеленского, отметил, что они не могут служить доказательством непричастности Киева к ЧП. Позднее украинский лидер заявил, что у бывшей советской республики нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши. При этом он признал, что в момент инцидента из-за российского обстрела работала украинская ПВО. В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.
https://ria.ru/20221122/rakety-1833261809.html
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833545363.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/feyk-1833513608.html
https://ria.ru/20221122/duda-1833310862.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_37bedb0a2fd35ef8fbc753a6d38cdfef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, рышард чарнецкий, анджей дуда, польша, украина, киев, g7, министерство обороны сша, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Рышард Чарнецкий, Анджей Дуда, Польша, Украина, Киев, G7, Министерство обороны США, Инцидент с падением ракет в Польше
14:53 23.11.2022 (обновлено: 15:46 23.11.2022)
 
В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой

NDP: Зеленский совершил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей, заявил в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny Рышард Чарнецкий.
Первой ошибкой главы государства обозреватель назвал попытки свалить вину за падение ракет на территории восточноевропейской страны на Россию.
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 09:57
AP уволило журналиста, написавшего об "упавших в Польше российских ракетах"
"Уход в отказ", даже несмотря на максимально полные разведданные американцев, упрямое нежелание оставить свои более чем несостоятельные тезисы о том, что это сделали русские, — все это должно было вызвать отвращение и чувство разочарования польской стороны", — заметил Чарнецкий.
Однако еще менее приятным для Варшавы шагом со стороны Киева стало назначение на пост замминистра иностранных дел Украины скандального экс-посла в Германии Алексея Мельника.

"Мельник — это человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны. Человек, которому не хватало мудрости и обычной человеческой порядочности, чтобы извиниться за эти скандальные слова, стал одним из главных лиц украинской международной политики. Сказать "стыдно" — значит не сказать ничего", — посетовал автор.

Подобные действия Киева, по мнению Чарнецкого, только повредят отношениям Украины и Польши.
Штаб-квартира Центрального разведывательного управления США - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
09:06
Ветеран ЦРУ разнес "ущербный дискурс" США по Украине
"Самое страшное во всем этом — Киев точно знает, что он делает и зачем. Однако эффект в долгосрочной перспективе будет для Украины трагическим. Поэтому поведение Киева в обоих этих вопросах можно охарактеризовать знаменитой поговоркой Талейрана: "Это хуже преступления, это ошибка", — резюмировал обозреватель.
На прошлой неделе польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей. В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 23:08В мире
Маск обвинил Associated Press в распространении лжи о ЧП с ракетой в Польше
Зеленский, комментируя инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией. Позднее он подчеркнул, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако Байден, комментируя слова Зеленского, отметил, что они не могут служить доказательством непричастности Киева к ЧП.
Позднее украинский лидер заявил, что у бывшей советской республики нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши. При этом он признал, что в момент инцидента из-за российского обстрела работала украинская ПВО.
В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 12:25
Дуда заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией из-за ЧП с ракетами
 
В миреВладимир ЗеленскийРышард ЧарнецкийАнджей ДудаПольшаУкраинаКиевG7Министерство обороны СШАИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала