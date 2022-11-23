https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833663974.html

В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой

В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой - РИА Новости, 23.11.2022

В Польше назвали две роковые ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой

Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей, заявил в колонке для портала Niezależny РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:53

2022-11-23T14:53

2022-11-23T15:46

в мире

владимир зеленский

рышард чарнецкий

анджей дуда

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украина

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей, заявил в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny Рышард Чарнецкий.Первой ошибкой главы государства обозреватель назвал попытки свалить вину за падение ракет на территории восточноевропейской страны на Россию."Уход в отказ", даже несмотря на максимально полные разведданные американцев, упрямое нежелание оставить свои более чем несостоятельные тезисы о том, что это сделали русские, — все это должно было вызвать отвращение и чувство разочарования польской стороны", — заметил Чарнецкий.Однако еще менее приятным для Варшавы шагом со стороны Киева стало назначение на пост замминистра иностранных дел Украины скандального экс-посла в Германии Алексея Мельника.Подобные действия Киева, по мнению Чарнецкого, только повредят отношениям Украины и Польши."Самое страшное во всем этом — Киев точно знает, что он делает и зачем. Однако эффект в долгосрочной перспективе будет для Украины трагическим. Поэтому поведение Киева в обоих этих вопросах можно охарактеризовать знаменитой поговоркой Талейрана: "Это хуже преступления, это ошибка", — резюмировал обозреватель.На прошлой неделе польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей. В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.Зеленский, комментируя инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией. Позднее он подчеркнул, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако Байден, комментируя слова Зеленского, отметил, что они не могут служить доказательством непричастности Киева к ЧП. Позднее украинский лидер заявил, что у бывшей советской республики нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши. При этом он признал, что в момент инцидента из-за российского обстрела работала украинская ПВО. В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

https://ria.ru/20221122/rakety-1833261809.html

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833545363.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/feyk-1833513608.html

https://ria.ru/20221122/duda-1833310862.html

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Ольга Матыс

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