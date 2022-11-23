https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833645828.html

Британцы раскрыли, ради чего Зеленский создал "пункты несокрушимости"

Британцы раскрыли, ради чего Зеленский создал "пункты несокрушимости" - РИА Новости, 23.11.2022

Британцы раскрыли, ради чего Зеленский создал "пункты несокрушимости"

Читатели британского издания Daily Express раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании на территории страны четырех тысяч... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:08

2022-11-23T14:08

2022-11-23T15:28

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании на территории страны четырех тысяч пунктов поддержки жителей.Среди прочего пользователи предположили, что киевский режим разместит в так называемых "пунктах несокрушимости" ракетные установки и будет использовать их в качестве живых щитов, при этом платить за это будут жители Великобритании."Тебе там достаточно тепло в своем маленьком уютном бункере, Зеленский? А вот твоему народу нет", — отметил UKpatriot48."Ждем еще одного объявления от нашего правительства, что за эти пункты придется расплачиваться нам", — сетует My Opinion."Он мог бы предложить несколько своих домов в роскошных пригородах в Майами или на Карибских островах для согрева и размещения своих людей. Ему ведь ради этого отправляли так много денег", — прокомментировал richardb6868.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221123/nato-1833612616.html

https://ria.ru/20221123/zapad-1833523888.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, великобритания, польша, нато