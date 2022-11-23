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Британцы раскрыли, ради чего Зеленский создал "пункты несокрушимости" - РИА Новости, 23.11.2022
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Британцы раскрыли, ради чего Зеленский создал "пункты несокрушимости"
Британцы раскрыли, ради чего Зеленский создал "пункты несокрушимости" - РИА Новости, 23.11.2022
Британцы раскрыли, ради чего Зеленский создал "пункты несокрушимости"
Читатели британского издания Daily Express раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании на территории страны четырех тысяч... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:08
2022-11-23T15:28
в мире
владимир зеленский
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украина
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нато
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании на территории страны четырех тысяч пунктов поддержки жителей.Среди прочего пользователи предположили, что киевский режим разместит в так называемых "пунктах несокрушимости" ракетные установки и будет использовать их в качестве живых щитов, при этом платить за это будут жители Великобритании."Тебе там достаточно тепло в своем маленьком уютном бункере, Зеленский? А вот твоему народу нет", — отметил UKpatriot48."Ждем еще одного объявления от нашего правительства, что за эти пункты придется расплачиваться нам", — сетует My Opinion."Он мог бы предложить несколько своих домов в роскошных пригородах в Майами или на Карибских островах для согрева и размещения своих людей. Ему ведь ради этого отправляли так много денег", — прокомментировал richardb6868.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221123/nato-1833612616.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, великобритания, польша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Великобритания, Польша, НАТО
14:08 23.11.2022 (обновлено: 15:28 23.11.2022)
 
Британцы раскрыли, ради чего Зеленский создал "пункты несокрушимости"

Читатели Daily Express считают, что пункты поддержки нужны Киеву в качестве "живых щитов"

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании на территории страны четырех тысяч пунктов поддержки жителей.
Среди прочего пользователи предположили, что киевский режим разместит в так называемых "пунктах несокрушимости" ракетные установки и будет использовать их в качестве живых щитов, при этом платить за это будут жители Великобритании.
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"Зеленский будет использовать эти пункты для запуска ракет, а затем удивляться, почему погибают гражданские. Будь я украинцем, то лучше попытал бы удачу на холоде, чем доверился бы этому гнусному монстру, который использует людей в качестве живых щитов, казнит пленных и бомбит Польшу ради втягивания НАТО в этот конфликт", — пишет FoxyStar.

"Тебе там достаточно тепло в своем маленьком уютном бункере, Зеленский? А вот твоему народу нет", — отметил UKpatriot48.
"Ждем еще одного объявления от нашего правительства, что за эти пункты придется расплачиваться нам", — сетует My Opinion.
"Он мог бы предложить несколько своих домов в роскошных пригородах в Майами или на Карибских островах для согрева и размещения своих людей. Ему ведь ради этого отправляли так много денег", — прокомментировал richardb6868.

"Зеленский будет просить больше денег на это, и, вероятно, он получит их от европейских правительств, в то время как их собственные люди будут мерзнуть этой зимой. Это безумие за рубежом просто невозможно поверить!" — пожаловался G.C.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВеликобританияПольшаНАТО
 
 
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