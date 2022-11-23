https://ria.ru/20221123/zdravookhranenie-1833630630.html
Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена
Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена - РИА Новости, 23.11.2022
Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена
Минздрав РФ прорабатывает вопрос о стимулировании работников первичного звена здравоохранения для решения проблемы с кадрами в отрасли, заявил министр... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:24
2022-11-23T13:24
2022-11-23T13:24
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ прорабатывает вопрос о стимулировании работников первичного звена здравоохранения для решения проблемы с кадрами в отрасли, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Понимая необходимость системных мер, прорабатывается вопрос о механизмах стимулирования работников первичного звена", - сказал Мурашко на правчасе в Госдуме.Он уточнил, что для обеспечения соблюдения указа президента о зарплатах медиков в этом году правительство России дополнительно выделяет регионам 59 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221123/lekarstva-1833622013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Госдума РФ
Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена
Глава Минздрава Мурашко: вопрос о стимулировании медиков первичного звена прорабатывается