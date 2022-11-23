https://ria.ru/20221123/zdravookhranenie-1833630630.html

Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена

Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена - РИА Новости, 23.11.2022

Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена

Минздрав РФ прорабатывает вопрос о стимулировании работников первичного звена здравоохранения для решения проблемы с кадрами в отрасли, заявил министр... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:24

2022-11-23T13:24

2022-11-23T13:24

общество

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михаил мурашко

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госдума рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ прорабатывает вопрос о стимулировании работников первичного звена здравоохранения для решения проблемы с кадрами в отрасли, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Понимая необходимость системных мер, прорабатывается вопрос о механизмах стимулирования работников первичного звена", - сказал Мурашко на правчасе в Госдуме.Он уточнил, что для обеспечения соблюдения указа президента о зарплатах медиков в этом году правительство России дополнительно выделяет регионам 59 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221123/lekarstva-1833622013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, госдума рф