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Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена - РИА Новости, 23.11.2022
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Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена
Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена - РИА Новости, 23.11.2022
Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена
Минздрав РФ прорабатывает вопрос о стимулировании работников первичного звена здравоохранения для решения проблемы с кадрами в отрасли, заявил министр... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:24
2022-11-23T13:24
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ прорабатывает вопрос о стимулировании работников первичного звена здравоохранения для решения проблемы с кадрами в отрасли, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Понимая необходимость системных мер, прорабатывается вопрос о механизмах стимулирования работников первичного звена", - сказал Мурашко на правчасе в Госдуме.Он уточнил, что для обеспечения соблюдения указа президента о зарплатах медиков в этом году правительство России дополнительно выделяет регионам 59 миллиардов рублей.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Госдума РФ
13:24 23.11.2022
 
Мурашко заявил о проработке вопроса стимулирования медиков первичного звена

Глава Минздрава Мурашко: вопрос о стимулировании медиков первичного звена прорабатывается

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ прорабатывает вопрос о стимулировании работников первичного звена здравоохранения для решения проблемы с кадрами в отрасли, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Понимая необходимость системных мер, прорабатывается вопрос о механизмах стимулирования работников первичного звена", - сказал Мурашко на правчасе в Госдуме.
Он уточнил, что для обеспечения соблюдения указа президента о зарплатах медиков в этом году правительство России дополнительно выделяет регионам 59 миллиардов рублей.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
12:59
Регионы сформировали достаточный запас лекарств, заявил Мурашко
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияГосдума РФ
 
 
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