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Путин продлил запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях
Путин продлил запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях - РИА Новости, 23.11.2022
Путин продлил запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях
Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет осуществлять без разрешения ЦБ сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:46
2022-11-23T19:46
2022-11-23T19:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет осуществлять без разрешения ЦБ сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях, следует из текста указа президента."...заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2022 г" словами "до 31 декабря 2023 г включительно", - сказано в документе.В первоначальной версии документа о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования предполагалось, что запрет осуществлять без разрешения ЦБ сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях действует до конца этого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
19:46 23.11.2022 (обновлено: 19:54 23.11.2022)
Путин продлил запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях
Путин продлил на 2023 год запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях