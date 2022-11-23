https://ria.ru/20221123/zapret-1833777675.html

Путин продлил запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях

Путин продлил запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях - РИА Новости, 23.11.2022

Путин продлил запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет осуществлять без разрешения ЦБ сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:46

2022-11-23T19:46

2022-11-23T19:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет осуществлять без разрешения ЦБ сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях, следует из текста указа президента."...заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2022 г" словами "до 31 декабря 2023 г включительно", - сказано в документе.В первоначальной версии документа о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования предполагалось, что запрет осуществлять без разрешения ЦБ сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях действует до конца этого года.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин