https://ria.ru/20221123/zagranpasport-1833653366.html

Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта

Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта - РИА Новости, 23.11.2022

Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта

В России вырос спрос на загранпаспорта, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:52

2022-11-23T14:52

2022-11-23T14:58

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России вырос спрос на загранпаспорта, сообщает АТОР.По данным МВД РФ, за первые 10 месяцев 2022 года россияне оформили 4,35 миллиона документов для выезда за рубеж."Это более чем на треть превышает аналогичный показатель за 2021 год и на 80 процентов — за 2020-й", — отмечают в ассоциации.Однако эксперты не характеризуют это как "небывалый рост спроса", который спровоцировало желание граждан РФ выезжать за рубеж. Увеличение количества обращений они связывают с "бумом" на загранпаспорта 2012 года, когда было выдано около семи миллионов документов, в том числе и 10-летних биометрических. Сейчас же срок действия начал истекать, поэтому туристы массово стали обновлять их.

https://ria.ru/20221103/zagranpasport-1828826858.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), паспорт, биометрия, туризм, туристы