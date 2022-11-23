https://ria.ru/20221123/zagranpasport-1833653366.html
Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта
Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта - РИА Новости, 23.11.2022
Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта
В России вырос спрос на загранпаспорта, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:52
2022-11-23T14:52
2022-11-23T14:58
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России вырос спрос на загранпаспорта, сообщает АТОР.По данным МВД РФ, за первые 10 месяцев 2022 года россияне оформили 4,35 миллиона документов для выезда за рубеж."Это более чем на треть превышает аналогичный показатель за 2021 год и на 80 процентов — за 2020-й", — отмечают в ассоциации.Однако эксперты не характеризуют это как "небывалый рост спроса", который спровоцировало желание граждан РФ выезжать за рубеж. Увеличение количества обращений они связывают с "бумом" на загранпаспорта 2012 года, когда было выдано около семи миллионов документов, в том числе и 10-летних биометрических. Сейчас же срок действия начал истекать, поэтому туристы массово стали обновлять их.
https://ria.ru/20221103/zagranpasport-1828826858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Паспорт, Биометрия, Туризм, туристы
14:52 23.11.2022 (обновлено: 14:58 23.11.2022)
Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта
МВД: с начала года года россияне оформили больше четырех миллионов загранпаспортов