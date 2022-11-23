https://ria.ru/20221123/zaes-1833808992.html

ЗАЭС вновь отключили от внешнего электроснабжения

ЗАЭС вновь отключили от внешнего электроснабжения - РИА Новости, 23.11.2022

ЗАЭС вновь отключили от внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения, на данный момент полагается на свои дизельные генераторы, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T23:47

2022-11-23T23:47

2022-11-23T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

украина

днепр (город)

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запорожская АЭС в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения, на данный момент полагается на свои дизельные генераторы, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)."Запорожская атомная электростанция Украины в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и вместо этого полагается на свои аварийные дизельные генераторы для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности", - говорится в сообщении агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221123/zaes-1833781615.html

энергодар

украина

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, украина, днепр (город), магатэ, запорожская аэс