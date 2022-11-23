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ЗАЭС вновь отключили от внешнего электроснабжения - РИА Новости, 23.11.2022
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https://ria.ru/20221123/zaes-1833808992.html
ЗАЭС вновь отключили от внешнего электроснабжения
ЗАЭС вновь отключили от внешнего электроснабжения - РИА Новости, 23.11.2022
ЗАЭС вновь отключили от внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения, на данный момент полагается на свои дизельные генераторы, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:47
2022-11-23T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
украина
днепр (город)
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запорожская АЭС в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения, на данный момент полагается на свои дизельные генераторы, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)."Запорожская атомная электростанция Украины в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и вместо этого полагается на свои аварийные дизельные генераторы для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности", - говорится в сообщении агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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энергодар
украина
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в мире, энергодар, украина, днепр (город), магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Украина, Днепр (город), МАГАТЭ, Запорожская АЭС
23:47 23.11.2022
 
ЗАЭС вновь отключили от внешнего электроснабжения

ЗАЭС вновь отключили от внешнего электроснабжения, она работает на дизельных генераторах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запорожская АЭС в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения, на данный момент полагается на свои дизельные генераторы, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Запорожская атомная электростанция Украины в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и вместо этого полагается на свои аварийные дизельные генераторы для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности", - говорится в сообщении агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарУкраинаДнепр (город)МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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