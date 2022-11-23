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На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/zaes-1833781615.html
На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра
На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра - РИА Новости, 23.11.2022
На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра
Сотрудники "Росатома" во время осмотра Запорожской АЭС после обстрела обнаружили осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:09
2022-11-23T20:09
специальная военная операция на украине
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
росэнергоатом
украина
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Росатома" во время осмотра Запорожской АЭС после обстрела обнаружили осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице, сообщил РИА Новости представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко."Я не специалист, но на этом осколке, который я нашел после обстрела на территории ЗАЭС, маркировка на латинице. Насколько я понимаю, такая маркировка не используется в боеприпасах производства России или Советского Союза… Около двух месяцев не было (обстрелов – ред.). За последние четыре дня дважды массированные удары. Это более 20 попаданий на территорию, и это были попадания орудий крупного калибра", - сказал Шевченко.
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, росэнергоатом, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Украина, Вооруженные силы Украины
20:09 23.11.2022
 
На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра

Сотрудники "Росатома" насчитали на ЗАЭС более 20 попаданий снарядов крупного калибра

© РИА НовостиПоследствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
© РИА Новости
Последствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Росатома" во время осмотра Запорожской АЭС после обстрела обнаружили осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице, сообщил РИА Новости представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко.
"Я не специалист, но на этом осколке, который я нашел после обстрела на территории ЗАЭС, маркировка на латинице. Насколько я понимаю, такая маркировка не используется в боеприпасах производства России или Советского Союза… Около двух месяцев не было (обстрелов – ред.). За последние четыре дня дважды массированные удары. Это более 20 попаданий на территорию, и это были попадания орудий крупного калибра", - сказал Шевченко.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСРосэнергоатомУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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