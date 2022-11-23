https://ria.ru/20221123/zaes-1833781615.html

На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра

На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра - РИА Новости, 23.11.2022

На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра

Сотрудники "Росатома" во время осмотра Запорожской АЭС после обстрела обнаружили осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T20:09

2022-11-23T20:09

2022-11-23T20:09

специальная военная операция на украине

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

росэнергоатом

украина

вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Росатома" во время осмотра Запорожской АЭС после обстрела обнаружили осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице, сообщил РИА Новости представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко."Я не специалист, но на этом осколке, который я нашел после обстрела на территории ЗАЭС, маркировка на латинице. Насколько я понимаю, такая маркировка не используется в боеприпасах производства России или Советского Союза… Около двух месяцев не было (обстрелов – ред.). За последние четыре дня дважды массированные удары. Это более 20 попаданий на территорию, и это были попадания орудий крупного калибра", - сказал Шевченко.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, росэнергоатом, украина, вооруженные силы украины