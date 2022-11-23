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На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра
На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра - РИА Новости, 23.11.2022
На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра
Сотрудники "Росатома" во время осмотра Запорожской АЭС после обстрела обнаружили осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:09
2022-11-23T20:09
2022-11-23T20:09
специальная военная операция на украине
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
росэнергоатом
украина
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Росатома" во время осмотра Запорожской АЭС после обстрела обнаружили осколки от боеприпаса с маркировкой на латинице, сообщил РИА Новости представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко."Я не специалист, но на этом осколке, который я нашел после обстрела на территории ЗАЭС, маркировка на латинице. Насколько я понимаю, такая маркировка не используется в боеприпасах производства России или Советского Союза… Около двух месяцев не было (обстрелов – ред.). За последние четыре дня дважды массированные удары. Это более 20 попаданий на территорию, и это были попадания орудий крупного калибра", - сказал Шевченко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, росэнергоатом, украина, вооруженные силы украины
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На ЗАЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра
Сотрудники "Росатома" насчитали на ЗАЭС более 20 попаданий снарядов крупного калибра