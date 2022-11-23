08:27 23.11.2022 (обновлено: 09:42 23.11.2022)
В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС
Замглавы МАГАТЭ Чудаков: по ситуации вокруг Запорожской АЭС есть продвижение
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси работает с высшим российским и украинским руководством над решением проблем, связанных с Запорожской АЭС, заявил РИА Новости замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
"По ситуации на Запорожской АЭС у нас работает лично генеральный директор МАГАТЭ, с этой ситуацией он работает <...> и с президентом России, и с президентом Украины. Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу. Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат", — сказал собеседник агентства.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты агентства, сейчас их четверо.
В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Вместе с этим после подрыва на Крымском мосту в октябре Россия ужесточила обстрелы объектов украинской энергоинфраструктуры.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных.