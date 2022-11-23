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В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.11.2022
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В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС
В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.11.2022
В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси работает с высшим российским и украинским руководством над решением проблем, связанных с Запорожской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:27
2022-11-23T09:42
магатэ
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси работает с высшим российским и украинским руководством над решением проблем, связанных с Запорожской АЭС, заявил РИА Новости замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков."По ситуации на Запорожской АЭС у нас работает лично генеральный директор МАГАТЭ, с этой ситуацией он работает &lt;...&gt; и с президентом России, и с президентом Украины. Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу. Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат", — сказал собеседник агентства.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты агентства, сейчас их четверо.По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, инициативу впоследствии обсуждали в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Вместе с этим после подрыва на Крымском мосту в октябре Россия ужесточила обстрелы объектов украинской энергоинфраструктуры.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных.
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магатэ, запорожская аэс, энергодар
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар
08:27 23.11.2022 (обновлено: 09:42 23.11.2022)
 
В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: по ситуации вокруг Запорожской АЭС есть продвижение

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси работает с высшим российским и украинским руководством над решением проблем, связанных с Запорожской АЭС, заявил РИА Новости замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
"По ситуации на Запорожской АЭС у нас работает лично генеральный директор МАГАТЭ, с этой ситуацией он работает <...> и с президентом России, и с президентом Украины. Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу. Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат", — сказал собеседник агентства.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты агентства, сейчас их четверо.
По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, инициативу впоследствии обсуждали в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.
В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Вместе с этим после подрыва на Крымском мосту в октябре Россия ужесточила обстрелы объектов украинской энергоинфраструктуры.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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МАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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