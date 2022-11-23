https://ria.ru/20221123/zaes-1833539430.html

В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС

В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.11.2022

В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси работает с высшим российским и украинским руководством над решением проблем, связанных с Запорожской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:27

2022-11-23T08:27

2022-11-23T09:42

магатэ

запорожская аэс

энергодар

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси работает с высшим российским и украинским руководством над решением проблем, связанных с Запорожской АЭС, заявил РИА Новости замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков."По ситуации на Запорожской АЭС у нас работает лично генеральный директор МАГАТЭ, с этой ситуацией он работает <...> и с президентом России, и с президентом Украины. Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу. Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат", — сказал собеседник агентства.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты агентства, сейчас их четверо.По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, инициативу впоследствии обсуждали в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Вместе с этим после подрыва на Крымском мосту в октябре Россия ужесточила обстрелы объектов украинской энергоинфраструктуры.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных.

https://ria.ru/20221122/magate-1833469067.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магатэ, запорожская аэс, энергодар