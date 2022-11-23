https://ria.ru/20221123/yashin-1833766274.html

Суд оставил Яшина* в СИЗО по делу о фейках об армии

Суд оставил Яшина* в СИЗО по делу о фейках об армии - РИА Новости, 23.11.2022

Суд оставил Яшина* в СИЗО по делу о фейках об армии

Мещанский суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:58

2022-11-23T18:58

2022-11-23T18:58

происшествия

илья яшин

болгария

россия

москва

вадим прохоров

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802240255_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e2d52c02e30774ded9c993a73f26c4a.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: удовлетворить ходатайство прокурора. Продлить содержание под стражей до 10 мая", - огласила решение судья Оксана Горюнова.Заседание началось с того, что прокурор попросил продлить срок ареста Яшина*. Свое требование он обосновал тем, что обстоятельства содержания под стражей не отпали, а также что Яшин* владеет долей в квартире в Болгарии, которая "является недружественным государством и входит в Евросоюз, что в случае его выезда из России создаст проблемы с его выдачей".В свою очередь защита возражала. "Первый раз услышала, что Болгария недружественная нам страна, в советское время даже было выражение, что Болгария – не заграница", - посетовала адвокат Мария Эйсмонт. Хотя это утверждение опровергается постановлением правительства России, которым в список недружественных отнесены абсолютно все страны Евросоюза.Ее коллега Вадим Прохоров добавил, что в Болгарии Яшин* не был несколько лет, и попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест."По факту в деле только единственный свидетель - полковник МВД, который осматривал жилище, откуда я вел стримы, чего я не скрывал. Как я могу оказать на него давление или угрожать человеку, который имеет табельное оружие?" – заявил сам Яшин*.Он попросил отпустить его под залог 5,1 миллиона рублей, что на 100 тысяч больше максимального наказания по данной статье в виде штрафа (хотя возможно и лишение свободы на срок до десяти лет).Первое заседание суда по существу перенесено с сегодняшнего дня на 29 ноября, 11.30.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией". Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html

https://ria.ru/20221109/kolezev-1830192630.html

https://ria.ru/20221123/demushkin-1833679633.html

https://ria.ru/20221004/bayazitova-1821548846.html

болгария

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, илья яшин, болгария, россия, москва, вадим прохоров, следственный комитет россии (ск рф)