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Суд оставил Яшина* в СИЗО по делу о фейках об армии - РИА Новости, 23.11.2022
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Суд оставил Яшина* в СИЗО по делу о фейках об армии
Суд оставил Яшина* в СИЗО по делу о фейках об армии - РИА Новости, 23.11.2022
Суд оставил Яшина* в СИЗО по делу о фейках об армии
Мещанский суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:58
2022-11-23T18:58
происшествия
илья яшин
болгария
россия
москва
вадим прохоров
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: удовлетворить ходатайство прокурора. Продлить содержание под стражей до 10 мая", - огласила решение судья Оксана Горюнова.Заседание началось с того, что прокурор попросил продлить срок ареста Яшина*. Свое требование он обосновал тем, что обстоятельства содержания под стражей не отпали, а также что Яшин* владеет долей в квартире в Болгарии, которая "является недружественным государством и входит в Евросоюз, что в случае его выезда из России создаст проблемы с его выдачей".В свою очередь защита возражала. "Первый раз услышала, что Болгария недружественная нам страна, в советское время даже было выражение, что Болгария – не заграница", - посетовала адвокат Мария Эйсмонт. Хотя это утверждение опровергается постановлением правительства России, которым в список недружественных отнесены абсолютно все страны Евросоюза.Ее коллега Вадим Прохоров добавил, что в Болгарии Яшин* не был несколько лет, и попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест."По факту в деле только единственный свидетель - полковник МВД, который осматривал жилище, откуда я вел стримы, чего я не скрывал. Как я могу оказать на него давление или угрожать человеку, который имеет табельное оружие?" – заявил сам Яшин*.Он попросил отпустить его под залог 5,1 миллиона рублей, что на 100 тысяч больше максимального наказания по данной статье в виде штрафа (хотя возможно и лишение свободы на срок до десяти лет).Первое заседание суда по существу перенесено с сегодняшнего дня на 29 ноября, 11.30.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией". Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html
https://ria.ru/20221109/kolezev-1830192630.html
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происшествия, илья яшин, болгария, россия, москва, вадим прохоров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Илья Яшин, Болгария, Россия, Москва, Вадим Прохоров, Следственный комитет России (СК РФ)
18:58 23.11.2022
 
Суд оставил Яшина* в СИЗО по делу о фейках об армии

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО Яшину по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкИлья Яшин
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Илья Яшин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство прокурора. Продлить содержание под стражей до 10 мая", - огласила решение судья Оксана Горюнова.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:46
Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы*
Заседание началось с того, что прокурор попросил продлить срок ареста Яшина*. Свое требование он обосновал тем, что обстоятельства содержания под стражей не отпали, а также что Яшин* владеет долей в квартире в Болгарии, которая "является недружественным государством и входит в Евросоюз, что в случае его выезда из России создаст проблемы с его выдачей".
В свою очередь защита возражала. "Первый раз услышала, что Болгария недружественная нам страна, в советское время даже было выражение, что Болгария – не заграница", - посетовала адвокат Мария Эйсмонт. Хотя это утверждение опровергается постановлением правительства России, которым в список недружественных отнесены абсолютно все страны Евросоюза.
Ее коллега Вадим Прохоров добавил, что в Болгарии Яшин* не был несколько лет, и попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест.
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 12:46
Источник рассказал, почему против журналиста Колезева завели уголовное дело
"По факту в деле только единственный свидетель - полковник МВД, который осматривал жилище, откуда я вел стримы, чего я не скрывал. Как я могу оказать на него давление или угрожать человеку, который имеет табельное оружие?" – заявил сам Яшин*.
Он попросил отпустить его под залог 5,1 миллиона рублей, что на 100 тысяч больше максимального наказания по данной статье в виде штрафа (хотя возможно и лишение свободы на срок до десяти лет).
Первое заседание суда по существу перенесено с сегодняшнего дня на 29 ноября, 11.30.
Дмитрий Демушкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 15:33
Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией". Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:01
Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
 
ПроисшествияИлья ЯшинБолгарияРоссияМоскваВадим ПрохоровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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