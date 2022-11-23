15:36 23.11.2022 (обновлено: 21:06 23.11.2022)
Кличко сообщил о новой серии взрывов в разных районах Киева
Мэр Киева Кличко сообщил о новой серии взрывов в разных районах города
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в разных районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Еще несколько взрывов в разных районах столицы", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о поражении инфраструктурных критических объектов в регионе.
"В области попали по жилому сектору и по инфраструктурным критическим объектам", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.