https://ria.ru/20221123/vzryvy-1833681274.html

Кличко сообщил о новой серии взрывов в разных районах Киева

Кличко сообщил о новой серии взрывов в разных районах Киева - РИА Новости, 23.11.2022

Кличко сообщил о новой серии взрывов в разных районах Киева

Новая серия взрывов прозвучала в разных районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:36

2022-11-23T15:36

2022-11-23T21:06

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

украина

киев

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в разных районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко."Еще несколько взрывов в разных районах столицы", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о поражении инфраструктурных критических объектов в регионе."В области попали по жилому сектору и по инфраструктурным критическим объектам", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/vzryv-1833677374.html

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украина

киев

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виталий кличко, украина, киев