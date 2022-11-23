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В Иерусалиме прогремели два взрыва - РИА Новости, 23.11.2022
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В Иерусалиме прогремели два взрыва
В Иерусалиме прогремели два взрыва - РИА Новости, 23.11.2022
В Иерусалиме прогремели два взрыва
В Иерусалиме ранним утром прогремел взрыв у центральной автобусной станции, позднее поблизости взорвался автобус, сообщило издание Jerusalem Post в Twitter. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:33
2022-11-23T10:44
иерусалим
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Иерусалиме ранним утром прогремел взрыв у центральной автобусной станции, позднее поблизости взорвался автобус, сообщило издание Jerusalem Post в Twitter."Причины взрывов не были сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса", — говорится в сообщении.Местные СМИ пишут, что как минимум один человек погиб, пострадали почти 20.Силовики изучают несколько версий случившегося. Как сообщил РИА Новости представитель израильской полиции Михаил Зингерман, речь, возможно, идет о связанных между собой терактах. По информации телеканала i24news, по подозрению в причастности к произошедшему задержаны три палестинца.
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иерусалим, в мире
Иерусалим, В мире
08:33 23.11.2022 (обновлено: 10:44 23.11.2022)
 
В Иерусалиме прогремели два взрыва

В Иерусалиме рядом с центральной автобусной станцией прогремели взрывы

© AFP 2022 / Menahem KahanaСотрудники служб безопасности Израиля на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме
Сотрудники служб безопасности Израиля на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahana
Сотрудники служб безопасности Израиля на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Иерусалиме ранним утром прогремел взрыв у центральной автобусной станции, позднее поблизости взорвался автобус, сообщило издание Jerusalem Post в Twitter.
"Причины взрывов не были сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса", — говорится в сообщении.
Местные СМИ пишут, что как минимум один человек погиб, пострадали почти 20.
"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", — написала заммэра Иерусалима Флер Хассан-Нахум в Twitter.
Силовики изучают несколько версий случившегося. Как сообщил РИА Новости представитель израильской полиции Михаил Зингерман, речь, возможно, идет о связанных между собой терактах.
По информации телеканала i24news, по подозрению в причастности к произошедшему задержаны три палестинца.
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