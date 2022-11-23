https://ria.ru/20221123/vzryv-1833539948.html

В Иерусалиме прогремели два взрыва

В Иерусалиме прогремели два взрыва - РИА Новости, 23.11.2022

В Иерусалиме прогремели два взрыва

В Иерусалиме ранним утром прогремел взрыв у центральной автобусной станции, позднее поблизости взорвался автобус, сообщило издание Jerusalem Post в Twitter. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:33

2022-11-23T08:33

2022-11-23T10:44

иерусалим

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833547027_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_8a13073dff4092273bbfae0953601355.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Иерусалиме ранним утром прогремел взрыв у центральной автобусной станции, позднее поблизости взорвался автобус, сообщило издание Jerusalem Post в Twitter."Причины взрывов не были сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса", — говорится в сообщении.Местные СМИ пишут, что как минимум один человек погиб, пострадали почти 20.Силовики изучают несколько версий случившегося. Как сообщил РИА Новости представитель израильской полиции Михаил Зингерман, речь, возможно, идет о связанных между собой терактах. По информации телеканала i24news, по подозрению в причастности к произошедшему задержаны три палестинца.

https://ria.ru/20221122/irak-1833232892.html

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иерусалим, в мире