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Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване - РИА Новости, 23.11.2022
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали двусторонние переговоры в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:28
2022-11-23T21:28
в мире
владимир путин
никол пашинян
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали двусторонние переговоры в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в столице Армении завершился саммит лидеров стран ОДКБ, в котором также принимали участие Путин и Пашинян.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/putin-1833760834.html
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в мире, владимир путин, никол пашинян, армения, ереван, одкб
В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Ереван, ОДКБ
21:28 23.11.2022
 
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване

Президент России Путин и премьер Армении Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали двусторонние переговоры в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в столице Армении завершился саммит лидеров стран ОДКБ, в котором также принимали участие Путин и Пашинян.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 18:29В мире
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В миреВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияЕреванОДКБ
 
 
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