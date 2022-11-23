https://ria.ru/20221123/vstrecha-1833794006.html

Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване

Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване - РИА Новости, 23.11.2022

Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали двусторонние переговоры в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:28

2022-11-23T21:28

2022-11-23T21:28

в мире

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никол пашинян

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одкб

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали двусторонние переговоры в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в столице Армении завершился саммит лидеров стран ОДКБ, в котором также принимали участие Путин и Пашинян.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/putin-1833760834.html

армения

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, никол пашинян, армения, ереван, одкб