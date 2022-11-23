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Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване - РИА Новости, 23.11.2022
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали двусторонние переговоры в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:28
2022-11-23T21:28
2022-11-23T21:28
в мире
владимир путин
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали двусторонние переговоры в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в столице Армении завершился саммит лидеров стран ОДКБ, в котором также принимали участие Путин и Пашинян.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/putin-1833760834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, никол пашинян, армения, ереван, одкб
В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Ереван, ОДКБ
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Президент России Путин и премьер Армении Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване