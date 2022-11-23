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СМИ: встреча Эрдогана и Асада может состояться при посредничестве Путина - РИА Новости, 23.11.2022
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СМИ: встреча Эрдогана и Асада может состояться при посредничестве Путина
СМИ: встреча Эрдогана и Асада может состояться при посредничестве Путина - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ: встреча Эрдогана и Асада может состояться при посредничестве Путина
Встреча президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина, сообщил... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:03
2022-11-23T15:03
в мире
цены на нефть
башар асад
владимир путин
россия
турция
сирия
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Встреча президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.Лидер турецких националистов, входящих в альянс с правящей партией, Девлет Бахчели призвал ранее правительство "создать возможность" для встречи с Асадом. Эрдоган, отвечая на вопрос о возможной встрече с сирийским лидером при посредничестве России, заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время."После встречи с (Абдель Фаттахом) ас-Сиси (президентом Египта, Эрдоган пожал ему руку на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре) взоры обратились ко встрече Эрдогана и Асада. Так состоится ли эта встреча? После заявлений президента Эрдогана о возможности такой встречи, говорится, что это "вопрос времени". Встреча Эрдогана и Асада состоится до выборов 2023 года или после выборов? Утверждается, что встреча двух лидеров может состояться до выборов", - написал Сельви в своей колонке.Журналист со ссылкой на свои источники сообщает, что "вопрос о встрече с Асадом также рассматривается как вопрос концепции"."Это концепция, которая была применена в такой географии, как Ближний Восток, где часто происходят кризисы, и дала успешные результаты. Название этой концепции определяется как разведывательная дипломатия. Президент Эрдоган встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Заидом, с которыми у нас некоторое время были напряженные отношения. Эрдоган пожал руку ас-Сиси на встрече, организованной эмиром Катара шейхом Темимом. Ожидается, что встречу Эрдогана и Асада примет президент России Путин", - сообщил он.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного ливанского политика сообщала, что иранская сторона недавно якобы передавала Асаду послание от Эрдогана о его готовности послать в Дамаск турецких чиновников. По утверждению агентства, сирийский лидер предложение Эрдогана о встрече в Дамаске отклонил, заявив, что они могут встретиться в третьей стране. В то же время некий высокопоставленный чиновник из турецкого правительства опроверг агентству сведения о каком-либо иранском посредничестве, он заявил, что Тегеран "враждебно настроен" по отношению к Турции в Сирии.
https://ria.ru/20221123/operatsiya-1833639863.html
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в мире, цены на нефть, башар асад, владимир путин, россия, турция, сирия
В мире, Цены на нефть, Башар Асад, Владимир Путин, Россия, Турция, Сирия
15:03 23.11.2022
 
СМИ: встреча Эрдогана и Асада может состояться при посредничестве Путина

Hürriyet: встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве Путина

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Встреча президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Лидер турецких националистов, входящих в альянс с правящей партией, Девлет Бахчели призвал ранее правительство "создать возможность" для встречи с Асадом. Эрдоган, отвечая на вопрос о возможной встрече с сирийским лидером при посредничестве России, заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время.
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
13:53Война в Сирии
Россия попыталась удержать Турцию от операции в Сирии, заявил Лаврентьев
"После встречи с (Абдель Фаттахом) ас-Сиси (президентом Египта, Эрдоган пожал ему руку на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре) взоры обратились ко встрече Эрдогана и Асада. Так состоится ли эта встреча? После заявлений президента Эрдогана о возможности такой встречи, говорится, что это "вопрос времени". Встреча Эрдогана и Асада состоится до выборов 2023 года или после выборов? Утверждается, что встреча двух лидеров может состояться до выборов", - написал Сельви в своей колонке.
Журналист со ссылкой на свои источники сообщает, что "вопрос о встрече с Асадом также рассматривается как вопрос концепции".
"Это концепция, которая была применена в такой географии, как Ближний Восток, где часто происходят кризисы, и дала успешные результаты. Название этой концепции определяется как разведывательная дипломатия. Президент Эрдоган встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Заидом, с которыми у нас некоторое время были напряженные отношения. Эрдоган пожал руку ас-Сиси на встрече, организованной эмиром Катара шейхом Темимом. Ожидается, что встречу Эрдогана и Асада примет президент России Путин", - сообщил он.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного ливанского политика сообщала, что иранская сторона недавно якобы передавала Асаду послание от Эрдогана о его готовности послать в Дамаск турецких чиновников. По утверждению агентства, сирийский лидер предложение Эрдогана о встрече в Дамаске отклонил, заявив, что они могут встретиться в третьей стране. В то же время некий высокопоставленный чиновник из турецкого правительства опроверг агентству сведения о каком-либо иранском посредничестве, он заявил, что Тегеран "враждебно настроен" по отношению к Турции в Сирии.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
14:18
Турция и Сирия готовы делать шаги навстречу друг другу, заявил Лаврентьев
 
В миреЦены на нефтьБашар АсадВладимир ПутинРоссияТурцияСирия
 
 
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