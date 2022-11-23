СМИ: встреча Эрдогана и Асада может состояться при посредничестве Путина
Hürriyet: встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Встреча президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Лидер турецких националистов, входящих в альянс с правящей партией, Девлет Бахчели призвал ранее правительство "создать возможность" для встречи с Асадом. Эрдоган, отвечая на вопрос о возможной встрече с сирийским лидером при посредничестве России, заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время.
"После встречи с (Абдель Фаттахом) ас-Сиси (президентом Египта, Эрдоган пожал ему руку на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре) взоры обратились ко встрече Эрдогана и Асада. Так состоится ли эта встреча? После заявлений президента Эрдогана о возможности такой встречи, говорится, что это "вопрос времени". Встреча Эрдогана и Асада состоится до выборов 2023 года или после выборов? Утверждается, что встреча двух лидеров может состояться до выборов", - написал Сельви в своей колонке.
Журналист со ссылкой на свои источники сообщает, что "вопрос о встрече с Асадом также рассматривается как вопрос концепции".
"Это концепция, которая была применена в такой географии, как Ближний Восток, где часто происходят кризисы, и дала успешные результаты. Название этой концепции определяется как разведывательная дипломатия. Президент Эрдоган встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Заидом, с которыми у нас некоторое время были напряженные отношения. Эрдоган пожал руку ас-Сиси на встрече, организованной эмиром Катара шейхом Темимом. Ожидается, что встречу Эрдогана и Асада примет президент России Путин", - сообщил он.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного ливанского политика сообщала, что иранская сторона недавно якобы передавала Асаду послание от Эрдогана о его готовности послать в Дамаск турецких чиновников. По утверждению агентства, сирийский лидер предложение Эрдогана о встрече в Дамаске отклонил, заявив, что они могут встретиться в третьей стране. В то же время некий высокопоставленный чиновник из турецкого правительства опроверг агентству сведения о каком-либо иранском посредничестве, он заявил, что Тегеран "враждебно настроен" по отношению к Турции в Сирии.