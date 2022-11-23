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Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении - РИА Новости, 23.11.2022
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Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении
Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении - РИА Новости, 23.11.2022
Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении
Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:16
2022-11-23T13:28
общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Дефицит кадров по врачам - около 25 тысяч человек, 25-26 (тысяч), в пределах. По среднему медперсоналу - в пределах 50 тысяч, это дефицит, который сегодня есть... Это не критичный дефицит, но он важный",- сказал Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме.Он отметил, что дефицит чаще всего отмечается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине. В стационарах в городе дефицита, как правило, нет, уточнил министр.
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общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
13:16 23.11.2022 (обновлено: 13:28 23.11.2022)
 
Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении

Мурашко: дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25 тысяч

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Дефицит кадров по врачам - около 25 тысяч человек, 25-26 (тысяч), в пределах. По среднему медперсоналу - в пределах 50 тысяч, это дефицит, который сегодня есть... Это не критичный дефицит, но он важный",- сказал Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме.
Он отметил, что дефицит чаще всего отмечается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине. В стационарах в городе дефицита, как правило, нет, уточнил министр.
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