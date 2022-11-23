https://ria.ru/20221123/vrach-1833626894.html
Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении
Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении - РИА Новости, 23.11.2022
Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении
Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:16
2022-11-23T13:16
2022-11-23T13:28
общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Дефицит кадров по врачам - около 25 тысяч человек, 25-26 (тысяч), в пределах. По среднему медперсоналу - в пределах 50 тысяч, это дефицит, который сегодня есть... Это не критичный дефицит, но он важный",- сказал Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме.Он отметил, что дефицит чаще всего отмечается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине. В стационарах в городе дефицита, как правило, нет, уточнил министр.
https://ria.ru/20221115/bolezn-1831493728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
13:16 23.11.2022 (обновлено: 13:28 23.11.2022)
Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении
Мурашко: дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25 тысяч