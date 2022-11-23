https://ria.ru/20221123/vrach-1833626894.html

Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении

Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении - РИА Новости, 23.11.2022

Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении

Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:16

2022-11-23T13:16

2022-11-23T13:28

общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Дефицит кадров по врачам - около 25 тысяч человек, 25-26 (тысяч), в пределах. По среднему медперсоналу - в пределах 50 тысяч, это дефицит, который сегодня есть... Это не критичный дефицит, но он важный",- сказал Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме.Он отметил, что дефицит чаще всего отмечается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине. В стационарах в городе дефицита, как правило, нет, уточнил министр.

https://ria.ru/20221115/bolezn-1831493728.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мурашко, россия