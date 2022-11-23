https://ria.ru/20221123/volgograd-1833804036.html

Глава "Концессий водоснабжения" уволился после аварии в Волгограде

Глава "Концессий водоснабжения" уволился после аварии в Волгограде - РИА Новости, 23.11.2022

Глава "Концессий водоснабжения" уволился после аварии в Волгограде

Директор компаний "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" Волгограда покинул пост после крупной аварии на канализационном коллекторе, оставившей... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T22:53

2022-11-23T22:53

2022-11-23T22:53

происшествия

жкх

волгоград

советский район

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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Директор компаний "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" Волгограда покинул пост после крупной аварии на канализационном коллекторе, оставившей 200 тысяч человек без воды на пять дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе концессий."С 24 ноября Сергей Иванович Сивоконь покидает пост директора ООО "Концессий теплоснабжения" и ООО "Концессий водоснабжения" на основании заявления об увольнении по собственному желанию", - сообщили в компании.Сивоконь возглавлял концессии с апреля 2022 года. По информации компании, новым директором назначен Дмитрий Цыбульников, который занимал до этого должность первого заместителя директора.В ночь на 25 октября в сквере имени Пахмутовой в Волгограде прорвало канализационную трубу в коллекторе. В результате произошло смещение грунта в пойму реки Царица, сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек, 17 тысяч частных домов и социальные объекты. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда введен режим ЧС. Вечером 1 ноября стартовал поэтапный пуск воды в жилой фонд, учреждения и предприятия двух районов. Восстановительные работы на коллекторе были завершены 4 ноября.Возбуждены уголовные дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и загрязнении вод.

https://ria.ru/20221028/volga-1827682078.html

волгоград

советский район

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, жкх, волгоград, советский район