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Глава "Концессий водоснабжения" уволился после аварии в Волгограде - РИА Новости, 23.11.2022
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Глава "Концессий водоснабжения" уволился после аварии в Волгограде
Глава "Концессий водоснабжения" уволился после аварии в Волгограде - РИА Новости, 23.11.2022
Глава "Концессий водоснабжения" уволился после аварии в Волгограде
Директор компаний "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" Волгограда покинул пост после крупной аварии на канализационном коллекторе, оставившей... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:53
2022-11-23T22:53
происшествия
жкх
волгоград
советский район
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Директор компаний "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" Волгограда покинул пост после крупной аварии на канализационном коллекторе, оставившей 200 тысяч человек без воды на пять дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе концессий."С 24 ноября Сергей Иванович Сивоконь покидает пост директора ООО "Концессий теплоснабжения" и ООО "Концессий водоснабжения" на основании заявления об увольнении по собственному желанию", - сообщили в компании.Сивоконь возглавлял концессии с апреля 2022 года. По информации компании, новым директором назначен Дмитрий Цыбульников, который занимал до этого должность первого заместителя директора.В ночь на 25 октября в сквере имени Пахмутовой в Волгограде прорвало канализационную трубу в коллекторе. В результате произошло смещение грунта в пойму реки Царица, сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек, 17 тысяч частных домов и социальные объекты. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда введен режим ЧС. Вечером 1 ноября стартовал поэтапный пуск воды в жилой фонд, учреждения и предприятия двух районов. Восстановительные работы на коллекторе были завершены 4 ноября.Возбуждены уголовные дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и загрязнении вод.
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волгоград
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происшествия, жкх, волгоград, советский район
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Советский район
22:53 23.11.2022
 
Глава "Концессий водоснабжения" уволился после аварии в Волгограде

Глава "Концессий водоснабжения" Сивоконь уволился после аварии на коллекторе в Волгограде

© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской областиРаботы по устранению коммунальной аварии в Волгограде
Работы по устранению коммунальной аварии в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской области
Работы по устранению коммунальной аварии в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Директор компаний "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" Волгограда покинул пост после крупной аварии на канализационном коллекторе, оставившей 200 тысяч человек без воды на пять дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе концессий.
"С 24 ноября Сергей Иванович Сивоконь покидает пост директора ООО "Концессий теплоснабжения" и ООО "Концессий водоснабжения" на основании заявления об увольнении по собственному желанию", - сообщили в компании.
Сивоконь возглавлял концессии с апреля 2022 года. По информации компании, новым директором назначен Дмитрий Цыбульников, который занимал до этого должность первого заместителя директора.
В ночь на 25 октября в сквере имени Пахмутовой в Волгограде прорвало канализационную трубу в коллекторе. В результате произошло смещение грунта в пойму реки Царица, сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек, 17 тысяч частных домов и социальные объекты. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда введен режим ЧС. Вечером 1 ноября стартовал поэтапный пуск воды в жилой фонд, учреждения и предприятия двух районов. Восстановительные работы на коллекторе были завершены 4 ноября.
Возбуждены уголовные дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и загрязнении вод.
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ПроисшествияЖКХВолгоградСоветский район
 
 
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