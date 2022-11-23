https://ria.ru/20221123/vizit-1833758807.html

Губернатор Подмосковья навестил раненых участников спецоперации

Губернатор Подмосковья навестил раненых участников спецоперации - РИА Новости, 23.11.2022

Губернатор Подмосковья навестил раненых участников спецоперации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников специальной военной операции, которые сейчас проходят реабилитацию, выразил благодарность и... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:19

2022-11-23T18:19

2022-11-23T18:22

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников специальной военной операции, которые сейчас проходят реабилитацию, выразил благодарность и пожелал скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."В зоне боевых действий находятся сильные и храбрые люди. Ранения, контузии, травмы, в том числе и очень серьезные - увы, случаются. Многие ребята проходят через госпитали, переносят операции. Задача - помочь восстановить здоровье, получить реабилитацию, психологически адаптироваться. Хочу поблагодарить вас, ребята, за исполнение воинского долга, пожелать здоровья, чтобы вы полностью восстановились, и в конечном итоге вернулись домой с Победой", - приводятся в сообщении слова Воробьева.По данным пресс-службы, около 100 бойцов проходят лечение в Подмосковном санатории "Горки", где развернуто 150 коек. Учреждение с самого основания находилось в ведении министерства обороны. Сейчас в санатории работает 70 человек, в том числе 35 медиков. Ранее там располагался лагерь для детей моряков, затем санаторий ВМФ. В 2013 году открылся лечебно-реабилитационный клинический центр."Ребята к нам поступают с разными ранениями, каждому приходится подбирать лечение. У нас накопился большой опыт в плане реабилитации, и мы видим достаточно хорошие результаты", - сказала врач-невролог Галина Стерхова, слова которой привели в сообщении.Пресс-служба отметила, что в санатории проводится не только медицинская реабилитация, но и медико-психологическая. На территории санатория располагаются, в частности, спортплощадки, тренажерный зал, библиотека. Правительство Московской области организовывает для участников спецоперации, проходящих реабилитацию, культурную программу. Проводятся концерты, творческие встречи, экскурсии по музеям и мемориальным центрам региона."Условия, питание, территория тут отличные. Как восстановлюсь, снова поеду в свою часть. Постоянно связываюсь с ребятами, у них все нормально", - рассказал житель Ивантеевки Илья.

https://ria.ru/20221123/plennye-1833744313.html

https://ria.ru/20221123/voennye-1833633322.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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общество, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), ивантеевка