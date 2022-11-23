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Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх
Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх
Госдума на пленарном заседании отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, но в Думе уже приступили к... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:59
2022-11-23T15:59
2022-11-23T15:59
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, но в Думе уже приступили к разработке отдельного законопроекта.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику. Поправкой также предусматривается запрет пропаганды ЛГБТ в компьютерных играх и оскорбления государственных символов.Как в среду сообщила РИА Новости Лантратова, отдельный законопроект о регулировании индустрии видеоигр, в частности, предусматривающий запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия, планируется подготовить до конца года.
https://ria.ru/20221111/igry-1830858805.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф, технологии, россия, компьютерные игры, лгбт-сообщество
Общество, Госдума РФ, Технологии, Россия, Компьютерные игры, ЛГБТ-сообщество
Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх
Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии и насилия в видеоиграх
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, но в Думе уже приступили к разработке отдельного законопроекта.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова
("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.
Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику. Поправкой также предусматривается запрет пропаганды ЛГБТ в компьютерных играх и оскорбления государственных символов.
Как в среду сообщила РИА Новости Лантратова, отдельный законопроект о регулировании индустрии видеоигр, в частности, предусматривающий запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия, планируется подготовить до конца года.