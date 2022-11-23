https://ria.ru/20221123/videoigry-1833690001.html

Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх

Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх - РИА Новости, 23.11.2022

Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх

Госдума на пленарном заседании отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, но в Думе уже приступили к... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:59

2022-11-23T15:59

2022-11-23T15:59

общество

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лгбт-сообщество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, но в Думе уже приступили к разработке отдельного законопроекта.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику. Поправкой также предусматривается запрет пропаганды ЛГБТ в компьютерных играх и оскорбления государственных символов.Как в среду сообщила РИА Новости Лантратова, отдельный законопроект о регулировании индустрии видеоигр, в частности, предусматривающий запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия, планируется подготовить до конца года.

https://ria.ru/20221111/igry-1830858805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, технологии, россия, компьютерные игры, лгбт-сообщество