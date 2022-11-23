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Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх - РИА Новости, 23.11.2022
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Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх
Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх
Госдума на пленарном заседании отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, но в Думе уже приступили к... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:59
2022-11-23T15:59
общество
госдума рф
технологии
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компьютерные игры
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, но в Думе уже приступили к разработке отдельного законопроекта.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику. Поправкой также предусматривается запрет пропаганды ЛГБТ в компьютерных играх и оскорбления государственных символов.Как в среду сообщила РИА Новости Лантратова, отдельный законопроект о регулировании индустрии видеоигр, в частности, предусматривающий запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия, планируется подготовить до конца года.
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общество, госдума рф, технологии, россия, компьютерные игры, лгбт-сообщество
Общество, Госдума РФ, Технологии, Россия, Компьютерные игры, ЛГБТ-сообщество
15:59 23.11.2022
 
Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх

Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии и насилия в видеоиграх

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, но в Думе уже приступили к разработке отдельного законопроекта.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.
Депутат Госдумы Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 16:08
В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3
Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику. Поправкой также предусматривается запрет пропаганды ЛГБТ в компьютерных играх и оскорбления государственных символов.
Как в среду сообщила РИА Новости Лантратова, отдельный законопроект о регулировании индустрии видеоигр, в частности, предусматривающий запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия, планируется подготовить до конца года.
Компьютеры в темной комнате - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00
"Бьют по уязвимой группе": где открыли второй фронт против россиян
 
ОбществоГосдума РФТехнологииРоссияКомпьютерные игрыЛГБТ-сообщество
 
 
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