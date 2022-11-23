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В Венгрии осудили дискриминацию после новости о выселении россиян из отеля - РИА Новости, 23.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221123/vengriya-1833638681.html
В Венгрии осудили дискриминацию после новости о выселении россиян из отеля
В Венгрии осудили дискриминацию после новости о выселении россиян из отеля - РИА Новости, 23.11.2022
В Венгрии осудили дискриминацию после новости о выселении россиян из отеля
Муниципалитет венгерского города Мишкольц, где предположительно выселили из отеля российских туристов, заявил, что сожалеет о случившемся и осуждает любую... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:50
2022-11-23T14:34
туризм
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россия
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БУДАПЕШТ, 23 ноя — РИА Новости. Муниципалитет венгерского города Мишкольц, где предположительно выселили из отеля российских туристов, заявил, что сожалеет о случившемся и осуждает любую дискриминацию."Мы с сожалением ознакомились с известием, что двух россиян призвали покинуть их номер в гостинице. Мы не располагаем точной информацией о причинах случившегося, поэтому не хотим комментировать событие, но считаем важным подчеркнуть, что администрация Мишкольца осуждает любое разделение и дискриминацию по этническому, религиозному, политическому и национальному признаку", — говорится на сайте городского самоуправления. Ранее портал TourDom.ru опубликовал информацию о том, что туристов в воскресенье якобы выселили из Premier Hotel Miscolc в городе Мишкольц, поскольку владелец отеля — гражданин Украины — распорядился не размещать путешественников с российскими паспортами. Посольство РФ в Венгрии сообщило, что дипломаты генконсульства в Дебрецене выясняют обстоятельства произошедшего.
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венгрия, россия, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Венгрия, Россия, Новости - Туризм, Туризм, туристы
13:50 23.11.2022 (обновлено: 14:34 23.11.2022)
 
В Венгрии осудили дискриминацию после новости о выселении россиян из отеля

В Мишкольце осудили дискриминацию после новости о выселении российских туристов из отеля

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
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БУДАПЕШТ, 23 ноя — РИА Новости. Муниципалитет венгерского города Мишкольц, где предположительно выселили из отеля российских туристов, заявил, что сожалеет о случившемся и осуждает любую дискриминацию.
"Мы с сожалением ознакомились с известием, что двух россиян призвали покинуть их номер в гостинице. Мы не располагаем точной информацией о причинах случившегося, поэтому не хотим комментировать событие, но считаем важным подчеркнуть, что администрация Мишкольца осуждает любое разделение и дискриминацию по этническому, религиозному, политическому и национальному признаку", — говорится на сайте городского самоуправления.
Ранее портал TourDom.ru опубликовал информацию о том, что туристов в воскресенье якобы выселили из Premier Hotel Miscolc в городе Мишкольц, поскольку владелец отеля — гражданин Украины — распорядился не размещать путешественников с российскими паспортами.
Посольство РФ в Венгрии сообщило, что дипломаты генконсульства в Дебрецене выясняют обстоятельства произошедшего.
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