https://ria.ru/20221123/vengriya-1833638681.html

В Венгрии осудили дискриминацию после новости о выселении россиян из отеля

В Венгрии осудили дискриминацию после новости о выселении россиян из отеля - РИА Новости, 23.11.2022

В Венгрии осудили дискриминацию после новости о выселении россиян из отеля

Муниципалитет венгерского города Мишкольц, где предположительно выселили из отеля российских туристов, заявил, что сожалеет о случившемся и осуждает любую... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:50

2022-11-23T13:50

2022-11-23T14:34

туризм

венгрия

россия

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_0:202:3856:2370_1920x0_80_0_0_596440cadf70a902879536823524fe9b.jpg

БУДАПЕШТ, 23 ноя — РИА Новости. Муниципалитет венгерского города Мишкольц, где предположительно выселили из отеля российских туристов, заявил, что сожалеет о случившемся и осуждает любую дискриминацию."Мы с сожалением ознакомились с известием, что двух россиян призвали покинуть их номер в гостинице. Мы не располагаем точной информацией о причинах случившегося, поэтому не хотим комментировать событие, но считаем важным подчеркнуть, что администрация Мишкольца осуждает любое разделение и дискриминацию по этническому, религиозному, политическому и национальному признаку", — говорится на сайте городского самоуправления. Ранее портал TourDom.ru опубликовал информацию о том, что туристов в воскресенье якобы выселили из Premier Hotel Miscolc в городе Мишкольц, поскольку владелец отеля — гражданин Украины — распорядился не размещать путешественников с российскими паспортами. Посольство РФ в Венгрии сообщило, что дипломаты генконсульства в Дебрецене выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221119/sanatorii-1832439535.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

венгрия, россия, новости - туризм, туризм, туристы