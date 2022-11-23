https://ria.ru/20221123/uralkhim-1833567401.html

Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани

Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани - РИА Новости, 23.11.2022

Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани

Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" уже реализует свою продукцию в Бразилию с расчетами в юанях и видит... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:24

2022-11-23T10:24

2022-11-23T11:11

экономика

бразилия

уралхим

дмитрий мазепин

владимир путин

пермский край

россия

брикс

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" уже реализует свою продукцию в Бразилию с расчетами в юанях и видит готовность развивающихся стран платить в этой валюте, но надеется все же перейти на оплату в рублях, рассказал глава компании Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Мазепина, экспортеры удобрений из России столкнулись с тремя сложностями - фрахтованием судов, их страхованием и проведением платежей."В последнее время мы научились не работать с евро и долларом. Например, в Бразилию уже продаем удобрения в расчетах с юанем. Надеемся, что когда-то страны БРИКС введут свою валюту или начнут использовать национальные валюты, для того, чтобы мы вообще пользовались рублями. Но так как сегодня юань имеет наибольшую ликвидность, то развивающиеся страны готовы платить в юанях", - заявил он."Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании - филиал "Азот" (Пермский край), филиал ПМУ (Пермь), филиал КЧХК (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). "Уралхим" является материнской компанией "Уралкалия", производственные активы которого включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564308.html

https://ria.ru/20221005/raschety-1821766589.html

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пермский край

россия

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Дарья Буймова

экономика, бразилия, уралхим, дмитрий мазепин, владимир путин, пермский край, россия, брикс, уралкалий