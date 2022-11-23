Рейтинг@Mail.ru
Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/uralkhim-1833567401.html
Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани
Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани - РИА Новости, 23.11.2022
Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани
Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" уже реализует свою продукцию в Бразилию с расчетами в юанях и видит... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:24
2022-11-23T11:11
экономика
бразилия
уралхим
дмитрий мазепин
владимир путин
пермский край
россия
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833582220_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_1e71bc1087045c1056ac97d8b82a86fa.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" уже реализует свою продукцию в Бразилию с расчетами в юанях и видит готовность развивающихся стран платить в этой валюте, но надеется все же перейти на оплату в рублях, рассказал глава компании Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Мазепина, экспортеры удобрений из России столкнулись с тремя сложностями - фрахтованием судов, их страхованием и проведением платежей."В последнее время мы научились не работать с евро и долларом. Например, в Бразилию уже продаем удобрения в расчетах с юанем. Надеемся, что когда-то страны БРИКС введут свою валюту или начнут использовать национальные валюты, для того, чтобы мы вообще пользовались рублями. Но так как сегодня юань имеет наибольшую ликвидность, то развивающиеся страны готовы платить в юанях", - заявил он."Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании - филиал "Азот" (Пермский край), филиал ПМУ (Пермь), филиал КЧХК (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). "Уралхим" является материнской компанией "Уралкалия", производственные активы которого включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564308.html
https://ria.ru/20221005/raschety-1821766589.html
бразилия
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833582220_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_d59de819891a72a0f4cc943f3f2893a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, бразилия, уралхим, дмитрий мазепин, владимир путин, пермский край, россия, брикс, уралкалий
Экономика, Бразилия, Уралхим, Дмитрий Мазепин, Владимир Путин, Пермский край, Россия, БРИКС, Уралкалий
10:24 23.11.2022 (обновлено: 11:11 23.11.2022)
 
Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани

Глава "Уралхима" Мазепин заявил, что развивающиеся страны готовы к расчетам в юанях

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин во время встречи. 23 ноября 2022
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании Уралхим Дмитрий Мазепин во время встречи. 23 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин во время встречи. 23 ноября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" уже реализует свою продукцию в Бразилию с расчетами в юанях и видит готовность развивающихся стран платить в этой валюте, но надеется все же перейти на оплату в рублях, рассказал глава компании Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Мазепина, экспортеры удобрений из России столкнулись с тремя сложностями - фрахтованием судов, их страхованием и проведением платежей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
10:14
Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым
"В последнее время мы научились не работать с евро и долларом. Например, в Бразилию уже продаем удобрения в расчетах с юанем. Надеемся, что когда-то страны БРИКС введут свою валюту или начнут использовать национальные валюты, для того, чтобы мы вообще пользовались рублями. Но так как сегодня юань имеет наибольшую ликвидность, то развивающиеся страны готовы платить в юанях", - заявил он.
"Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании - филиал "Азот" (Пермский край), филиал ПМУ (Пермь), филиал КЧХК (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). "Уралхим" является материнской компанией "Уралкалия", производственные активы которого включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 17:10Россия-Китай: Главное
Увеличился объем расчетов в юанях между КРН и странами вдоль "Пояса и пути"
 
ЭкономикаБразилияУралхимДмитрий МазепинВладимир ПутинПермский крайРоссияБРИКСУралкалий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала