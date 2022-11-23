10:24 23.11.2022 (обновлено: 11:11 23.11.2022)
Глава "Уралхима" заявил, что компания продает удобрения в Бразилию за юани
Глава "Уралхима" Мазепин заявил, что развивающиеся страны готовы к расчетам в юанях
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин во время встречи. 23 ноября 2022
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин во время встречи. 23 ноября 2022
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" уже реализует свою продукцию в Бразилию с расчетами в юанях и видит готовность развивающихся стран платить в этой валюте, но надеется все же перейти на оплату в рублях, рассказал глава компании Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Мазепина, экспортеры удобрений из России столкнулись с тремя сложностями - фрахтованием судов, их страхованием и проведением платежей.
"В последнее время мы научились не работать с евро и долларом. Например, в Бразилию уже продаем удобрения в расчетах с юанем. Надеемся, что когда-то страны БРИКС введут свою валюту или начнут использовать национальные валюты, для того, чтобы мы вообще пользовались рублями. Но так как сегодня юань имеет наибольшую ликвидность, то развивающиеся страны готовы платить в юанях", - заявил он.
"Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании - филиал "Азот" (Пермский край), филиал ПМУ (Пермь), филиал КЧХК (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). "Уралхим" является материнской компанией "Уралкалия", производственные активы которого включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.