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СБУ в рамках мероприятий по УПЦ допросила более 50 человек - РИА Новости, 23.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221123/upts-1833582968.html
СБУ в рамках мероприятий по УПЦ допросила более 50 человек
СБУ в рамках мероприятий по УПЦ допросила более 50 человек - РИА Новости, 23.11.2022
СБУ в рамках мероприятий по УПЦ допросила более 50 человек
Служба безопасности Украины заявила, что в ходе "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 50... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:12
2022-11-23T11:23
религия
служба безопасности украины
в мире
украина
украинская православная церковь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в ходе "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 50 человек прошли "контрразведывательные опросы", в том числе с использованием полиграфа."Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, а и иностранцы, в частности граждане Российской Федерации, которые были на территории объектов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221122/sbu-1833267803.html
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служба безопасности украины, в мире, украина, украинская православная церковь, ситуация в днр и лнр
Религия, Служба безопасности Украины, В мире, Украина, Украинская православная церковь, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:12 23.11.2022 (обновлено: 11:23 23.11.2022)
 
СБУ в рамках мероприятий по УПЦ допросила более 50 человек

СБУ в рамках мероприятий по УПЦ допросила, в том числе на полиграфе, более 50 человек

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в ходе "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 50 человек прошли "контрразведывательные опросы", в том числе с использованием полиграфа.
"Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, а и иностранцы, в частности граждане Российской Федерации, которые были на территории объектов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 10:26Религия
СБУ прокомментировала свои действия в Киево-Печерской лавре
Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области.
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:23Специальная военная операция на Украине
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
08:00Религия
"Так мы покончим с Россией". Что задумали в Киеве
 
РелигияСлужба безопасности УкраиныВ миреУкраинаУкраинская православная церковьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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