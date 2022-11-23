10:43 23.11.2022 (обновлено: 11:01 23.11.2022)
СБУ заявила, что нашла у УПЦ "пророссийскую литературу"
СБУ утверждает, что нашла у Украинской православной церкви пророссийскую литературу
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила о завершении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, в ходе которых была найдена "пророссийская литература".
Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области.
"Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия, которые проводила на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области... В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.