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Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833758172.html
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Надо остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:17
2022-11-23T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
украина
белоруссия
одкб
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Надо остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване."Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?" - цитирует белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы. "Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой", - отметил президент Белоруссии.Лукашенко напомнил, что Белоруссия постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. "Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине", - констатировал белорусский лидер.
https://ria.ru/20221120/granitsa-1832884223.html
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в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия, одкб, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия, ОДКБ, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:17 23.11.2022
 
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Надо остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
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В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины
"Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?" - цитирует белорусского лидера пресс-служба.
Лукашенко сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы. "Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой", - отметил президент Белоруссии.
Лукашенко напомнил, что Белоруссия постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. "Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине", - констатировал белорусский лидер.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛукашенкоУкраинаБелоруссияОДКБСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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