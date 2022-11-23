https://ria.ru/20221123/ukraina-1833758172.html

Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 23.11.2022

Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Надо остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:17

2022-11-23T18:17

2022-11-23T18:17

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

украина

белоруссия

одкб

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Надо остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване."Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?" - цитирует белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы. "Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой", - отметил президент Белоруссии.Лукашенко напомнил, что Белоруссия постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. "Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине", - констатировал белорусский лидер.

https://ria.ru/20221120/granitsa-1832884223.html

https://ria.ru/20221117/pismo-1832238599.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия, одкб, ситуация в днр и лнр