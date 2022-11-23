https://ria.ru/20221123/ukraina-1833758172.html
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Надо остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:17
2022-11-23T18:17
2022-11-23T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
украина
белоруссия
одкб
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Надо остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване."Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?" - цитирует белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы. "Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой", - отметил президент Белоруссии.Лукашенко напомнил, что Белоруссия постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. "Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине", - констатировал белорусский лидер.
https://ria.ru/20221120/granitsa-1832884223.html
https://ria.ru/20221117/pismo-1832238599.html
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия, одкб, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия, ОДКБ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире