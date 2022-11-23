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Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833755265.html
Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов
Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов - РИА Новости, 23.11.2022
Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов
Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины, говорится в опубликованном... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:04
2022-11-23T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
государственный департамент сша
джо байден
сша
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины, говорится в опубликованном документе американского лидера."Я поручаю государственному секретарю… направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине", - написал Байден.
https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html
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в мире, украина, государственный департамент сша, джо байден, сша, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Государственный департамент США, Джо Байден, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Энтони Блинкен
18:04 23.11.2022 (обновлено: 18:20 23.11.2022)
 
Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов

Байден поручил Госдепу выделить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины, говорится в опубликованном документе американского лидера.
"Я поручаю государственному секретарю… направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине", - написал Байден.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 14:11Специальная военная операция на Украине
СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГосударственный департамент СШАДжо БайденСШАСитуация в ДНР и ЛНРЭнтони Блинкен
 
 
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