https://ria.ru/20221123/ukraina-1833755265.html

Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов

Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов - РИА Новости, 23.11.2022

Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов

Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины, говорится в опубликованном... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:04

2022-11-23T18:04

2022-11-23T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины, говорится в опубликованном документе американского лидера."Я поручаю государственному секретарю… направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине", - написал Байден.

https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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