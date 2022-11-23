https://ria.ru/20221123/ukraina-1833755265.html
Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов
Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов - РИА Новости, 23.11.2022
Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов
Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины, говорится в опубликованном... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:04
2022-11-23T18:04
2022-11-23T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
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ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины, говорится в опубликованном документе американского лидера."Я поручаю государственному секретарю… направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине", - написал Байден.
https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:04 23.11.2022 (обновлено: 18:20 23.11.2022)
Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов
Байден поручил Госдепу выделить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины