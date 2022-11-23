Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона
Глава администрации Киевской области Кулеба: регион обесточен, частично нет воды и тепла
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Киевская область полностью обесточена, частично нет водоснабжения и отопления, сообщил в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.
Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение украинской столицы приостановлено. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.
Местные власти и СМИ ранее в среду сообщили об отсутствии энергоснабжения в ряде регионов Украины: Одесской, Харьковской и Кировоградской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.