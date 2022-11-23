https://ria.ru/20221123/ukraina-1833743678.html

Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона

Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона - РИА Новости, 23.11.2022

Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона

Киевская область полностью обесточена, частично нет водоснабжения и отопления, сообщил в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:33

2022-11-23T17:33

2022-11-23T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

владимир зеленский

украина

киев

киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Киевская область полностью обесточена, частично нет водоснабжения и отопления, сообщил в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба."Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение украинской столицы приостановлено. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.Местные власти и СМИ ранее в среду сообщили об отсутствии энергоснабжения в ряде регионов Украины: Одесской, Харьковской и Кировоградской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/odessa-1833724638.html

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украина

киев

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, владимир зеленский, украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф