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Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833743678.html
Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона
Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона - РИА Новости, 23.11.2022
Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона
Киевская область полностью обесточена, частично нет водоснабжения и отопления, сообщил в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:33
2022-11-23T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
владимир зеленский
украина
киев
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Киевская область полностью обесточена, частично нет водоснабжения и отопления, сообщил в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба."Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение украинской столицы приостановлено. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.Местные власти и СМИ ранее в среду сообщили об отсутствии энергоснабжения в ряде регионов Украины: Одесской, Харьковской и Кировоградской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/odessa-1833724638.html
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украина
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в мире, виталий кличко, владимир зеленский, украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
17:33 23.11.2022
 
Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона

Глава администрации Киевской области Кулеба: регион обесточен, частично нет воды и тепла

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Киевская область полностью обесточена, частично нет водоснабжения и отопления, сообщил в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:57Специальная военная операция на Украине
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ
Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение украинской столицы приостановлено. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.
Местные власти и СМИ ранее в среду сообщили об отсутствии энергоснабжения в ряде регионов Украины: Одесской, Харьковской и Кировоградской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:30Специальная военная операция на Украине
СМИ: Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоВладимир ЗеленскийУкраинаКиевКиевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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