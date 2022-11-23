https://ria.ru/20221123/ukraina-1833736905.html

Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине

Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине - РИА Новости, 23.11.2022

Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации, связанной с событиями на Украине. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:37

специальная военная операция на украине

украина

одкб

владимир путин

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации, связанной с событиями на Украине."Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мною вам представлена по ситуации, связанной с событиями на Украине", - сказал он в ходе встрече с коллегами по ОДКБ.

https://ria.ru/20221003/odkb-1821127050.html

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, одкб, владимир путин, россия, в мире, ситуация в днр и лнр