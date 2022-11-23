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Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833736905.html
Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине
Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации, связанной с событиями на Украине. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:37
специальная военная операция на украине
украина
одкб
владимир путин
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации, связанной с событиями на Украине."Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мною вам представлена по ситуации, связанной с событиями на Украине", - сказал он в ходе встрече с коллегами по ОДКБ.
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украина, одкб, владимир путин, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, ОДКБ, Владимир Путин, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:17 23.11.2022 (обновлено: 17:37 23.11.2022)
 
Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине

Путин заявил, что проинформирует лидеров ОДКБ о ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации, связанной с событиями на Украине.
"Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мною вам представлена по ситуации, связанной с событиями на Украине", - сказал он в ходе встрече с коллегами по ОДКБ.
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:50Специальная военная операция на Украине
Вопрос участия ОДКБ в конфликте на Украине не стоит, заявил МИД Казахстана
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОДКБВладимир ПутинРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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