https://ria.ru/20221123/ukraina-1833736905.html
Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине
Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации, связанной с событиями на Украине. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:37
специальная военная операция на украине
украина
одкб
владимир путин
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации, связанной с событиями на Украине."Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мною вам представлена по ситуации, связанной с событиями на Украине", - сказал он в ходе встрече с коллегами по ОДКБ.
https://ria.ru/20221003/odkb-1821127050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, одкб, владимир путин, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, ОДКБ, Владимир Путин, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:17 23.11.2022 (обновлено: 17:37 23.11.2022)
Путин пообещал проинформировать лидеров ОДКБ о ситуации на Украине
Путин заявил, что проинформирует лидеров ОДКБ о ситуации на Украине