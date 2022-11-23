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Захарова предложила СБУ обыскать бункер Зеленского - РИА Новости, 23.11.2022
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Захарова предложила СБУ обыскать бункер Зеленского
Захарова предложила СБУ обыскать бункер Зеленского - РИА Новости, 23.11.2022
Захарова предложила СБУ обыскать бункер Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление СБУ, предложила провести обыски в бункере Владимира Зеленского. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:18
2022-11-23T12:18
в мире
мария захарова
украина
россия
служба безопасности украины
украинская православная церковь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление СБУ, предложила провести обыски в бункере Владимира Зеленского.Ранее служба безопасности Украины объявила о завершении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, в ходе которых была найдена "пророссийская литература"."Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?", - написала Захарова в своем Telegram-аккаунте.Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221122/sbu-1833267803.html
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
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в мире, мария захарова, украина, россия, служба безопасности украины, украинская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский
В мире, Мария Захарова, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Зеленский
12:18 23.11.2022
 
Захарова предложила СБУ обыскать бункер Зеленского

Захарова, комментируя заявление СБУ об обысках у УПЦ, предложила зайти в бункер Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление СБУ, предложила провести обыски в бункере Владимира Зеленского.
Ранее служба безопасности Украины объявила о завершении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, в ходе которых была найдена "пророссийская литература".
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 10:26Религия
СБУ прокомментировала свои действия в Киево-Печерской лавре
"Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?", - написала Захарова в своем Telegram-аккаунте.
Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области.
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 11:01Специальная военная операция на Украине
СБУ возбудила дело после якобы песнопения о России в лавре
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
08:00Религия
"Так мы покончим с Россией". Что задумали в Киеве
 
В миреМария ЗахароваУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Зеленский
 
 
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