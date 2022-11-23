https://ria.ru/20221123/ukraina-1833607756.html

Захарова предложила СБУ обыскать бункер Зеленского

Захарова предложила СБУ обыскать бункер Зеленского - РИА Новости, 23.11.2022

Захарова предложила СБУ обыскать бункер Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление СБУ, предложила провести обыски в бункере Владимира Зеленского. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:18

2022-11-23T12:18

2022-11-23T12:18

в мире

мария захарова

украина

россия

служба безопасности украины

украинская православная церковь

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление СБУ, предложила провести обыски в бункере Владимира Зеленского.Ранее служба безопасности Украины объявила о завершении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, в ходе которых была найдена "пророссийская литература"."Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?", - написала Захарова в своем Telegram-аккаунте.Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221122/sbu-1833267803.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, украина, россия, служба безопасности украины, украинская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский