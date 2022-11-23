https://ria.ru/20221123/ukraina-1833592023.html
Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась
Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась - РИА Новости, 23.11.2022
Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась
Поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта вокруг Украины за счет включения в него других стран, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:40
2022-11-23T11:40
2022-11-23T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
одкб
станислав зась
украина
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833592991_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_c6caefbe1a3f9c5ea8b62086192e1ed5.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта вокруг Украины за счет включения в него других стран, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."В восточноевропейском регионе государства-члены НАТО наращивают воинские контингенты, совершенствуют военную инфраструктуру, приближаясь к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Безусловно, это создает дополнительные вызовы, в том числе, для нашей организации", - сказал он, выступая на встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ."Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет включения в него других государств", - добавил Зась.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833592991_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_d3af86d9d5f80d375cb34fa936367b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, станислав зась, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОДКБ, Станислав Зась, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:40 23.11.2022 (обновлено: 11:45 23.11.2022)
Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась
Генсек ОДКБ Зась заявил, что поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта вокруг Украины за счет включения в него других стран, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"В восточноевропейском регионе государства-члены НАТО наращивают воинские контингенты, совершенствуют военную инфраструктуру, приближаясь к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Безусловно, это создает дополнительные вызовы, в том числе, для нашей организации", - сказал он, выступая на встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ.
"Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет включения в него других государств", - добавил Зась.