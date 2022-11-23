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Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась - РИА Новости, 23.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833592023.html
Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась
Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась - РИА Новости, 23.11.2022
Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась
Поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта вокруг Украины за счет включения в него других стран, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:40
2022-11-23T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
одкб
станислав зась
украина
нато
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта вокруг Украины за счет включения в него других стран, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."В восточноевропейском регионе государства-члены НАТО наращивают воинские контингенты, совершенствуют военную инфраструктуру, приближаясь к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Безусловно, это создает дополнительные вызовы, в том числе, для нашей организации", - сказал он, выступая на встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ."Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет включения в него других государств", - добавил Зась.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
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в мире, одкб, станислав зась, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОДКБ, Станислав Зась, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:40 23.11.2022 (обновлено: 11:45 23.11.2022)
 
Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась

Генсек ОДКБ Зась заявил, что поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта вокруг Украины за счет включения в него других стран, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"В восточноевропейском регионе государства-члены НАТО наращивают воинские контингенты, совершенствуют военную инфраструктуру, приближаясь к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Безусловно, это создает дополнительные вызовы, в том числе, для нашей организации", - сказал он, выступая на встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ.
"Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет включения в него других государств", - добавил Зась.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОДКБСтанислав ЗасьУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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