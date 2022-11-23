https://ria.ru/20221123/ukraina-1833592023.html

Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась

Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась - РИА Новости, 23.11.2022

Поддержка Украины НАТО грозит расширением конфликта, заявил Зась

Поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта вокруг Украины за счет включения в него других стран, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:40

2022-11-23T11:40

2022-11-23T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Поддержка Киева со стороны НАТО грозит расширением конфликта вокруг Украины за счет включения в него других стран, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."В восточноевропейском регионе государства-члены НАТО наращивают воинские контингенты, совершенствуют военную инфраструктуру, приближаясь к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Безусловно, это создает дополнительные вызовы, в том числе, для нашей организации", - сказал он, выступая на встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ."Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет включения в него других государств", - добавил Зась.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, одкб, станислав зась, украина, нато, ситуация в днр и лнр