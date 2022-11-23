https://ria.ru/20221123/ugol-1833768944.html

В России выросла добыча угля

В России выросла добыча угля - РИА Новости, 23.11.2022

В России выросла добыча угля

Добыча угля в России в октябре увеличилась в годовом выражении на 0,8%, до 39,6 миллиона тонн, за десять месяцев снизилась на 1,3% - до 352 миллиона тонн,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:06

2022-11-23T19:06

2022-11-23T19:06

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Добыча угля в России в октябре увеличилась в годовом выражении на 0,8%, до 39,6 миллиона тонн, за десять месяцев снизилась на 1,3% - до 352 миллиона тонн, сообщил Росстат."В октябре 2022 года добыто 39,6 миллиона тонн угля всех сортов, что на 0,8% больше, чем в октябре 2021 года, и на 11,3% больше, чем в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении ведомства.Там же указывается, что за десять месяцев 2022 года добыто 352 миллиона тонн угля всех сортов, что на 1,3% меньше, чем за январь-октябрь 2021 года.В частности, добыча каменного угля всех видов (включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) в октябре 2022 года составила 29,9 миллиона тонн, что на 6,7% меньше, чем в октябре 2021 года, но на 8% больше, чем в сентябре 2022 года. Всего за десять месяцев 2022 года его добыто 282 миллиона тонн, что на 5,5% меньше, чем за январь-октябрь 2021 года.Добыча антрацита составила 2 миллиона тонн, что на 10,6% меньше, чем в октябре 2021 года, но на 10,9% больше, чем в сентябре 2022 года. Добыча антрацита за десять месяцев 2022 года уменьшилась на 1,4% по сравнению с январем-октябрем 2021 года, составив 20,6 миллиона тонн.Добыча коксующегося угля снизилась по сравнению с октябрем 2021 года на 8,2%, но выросла по сравнению с сентябрем 2022 года на 3,4%, составив 9,0 миллионов тонн. В целом за десять месяцев 2022 года добыча коксующегося угля выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,7%, составив 84,3 миллиона тонн.

https://ria.ru/20221123/ugol-1833598203.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)