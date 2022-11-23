13:06 23.11.2022 (обновлено: 13:27 23.11.2022)
В Дамаске назвали удары Турции по Сирии нарушением международного права
МИД Сирии назвал удары Турции нарушением международного права, ведущим к эскалации
© Фото : SANAДамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Удары Турции по Сирии являются нарушением международного права, они неприемлемы и ведут к дальнейшей эскалации, заявил в среду замглавы МИД Сирии Айман Сусан.
"Нападение (Турции - ред.) - это нарушение суверенитета, я полагаю, что нет никаких иллюзий относительно сирийский позиции и оценки этих событий. Они осуждаются и являются явным нарушением международного права и нарушением суверенитета Сирии, ее территориальной целостности", - сказал он в ходе медиабрифинга.
Турецкие вооруженные силы продолжили в среду обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), сообщил телеканал al-Mayadeen. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются "только началом", Анкара решительно настроена обеспечить безопасность границ.
Турция в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.