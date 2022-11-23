https://ria.ru/20221123/udary-1833623791.html

В Дамаске назвали удары Турции по Сирии нарушением международного права

В Дамаске назвали удары Турции по Сирии нарушением международного права - РИА Новости, 23.11.2022

В Дамаске назвали удары Турции по Сирии нарушением международного права

Удары Турции по Сирии являются нарушением международного права, они неприемлемы и ведут к дальнейшей эскалации, заявил в среду замглавы МИД Сирии Айман Сусан. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:06

2022-11-23T13:06

2022-11-23T13:27

война в сирии

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сирия

турция

айман сусан

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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Удары Турции по Сирии являются нарушением международного права, они неприемлемы и ведут к дальнейшей эскалации, заявил в среду замглавы МИД Сирии Айман Сусан."Нападение (Турции - ред.) - это нарушение суверенитета, я полагаю, что нет никаких иллюзий относительно сирийский позиции и оценки этих событий. Они осуждаются и являются явным нарушением международного права и нарушением суверенитета Сирии, ее территориальной целостности", - сказал он в ходе медиабрифинга.Турецкие вооруженные силы продолжили в среду обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), сообщил телеканал al-Mayadeen. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются "только началом", Анкара решительно настроена обеспечить безопасность границ.Турция в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221123/siriya-1833610195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, турция, айман сусан