https://ria.ru/20221123/udary-1833528514.html

Госдеп США осудил обстрелы Ираном территорий Ирака

Госдеп США осудил обстрелы Ираном территорий Ирака - РИА Новости, 23.11.2022

Госдеп США осудил обстрелы Ираном территорий Ирака

Государственный департамент США осудил ракетные удары иранских вооруженных сил по штабу оппозиционной Тегерану и признанной террористической в Иране... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T03:50

2022-11-23T03:50

2022-11-23T03:50

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Государственный департамент США осудил ракетные удары иранских вооруженных сил по штабу оппозиционной Тегерану и признанной террористической в Иране "Курдистанской партии свободы" на севере Ирака и призвал воздержаться от будущих угроз.По данным ведомства, удары Ирана проводились с 20 по 22 ноября.Во вторник телеканал Rudaw сообщал, что в результате ракетных ударов иранских ВС по штабу "Курдистанской партии свободы" на севере Ирака жертв и раненых нет. В понедельник КСИР продолжал операцию против курдских элементов на севере Ирака с нанесением по ним авиаударов. На прошлой неделе КСИР провел операцию против террористических ячеек курдов на севере Ирака с применением беспилотников и ракет. В результате обстрела один человек погиб и восемь ранены, в том числе члены отрядов "Рабочей партии Курдистана" (РПК).В октябре КСИР начал четырехфазовую военную операцию против вооруженных антииранских группировок курдов, базирующихся на севере Ирака. В операции приняли участие сухопутные войска, а также военно-воздушные части КСИР. В ходе операции иранские ВС нанесли точечные удары с помощью воздушной авиации, а также беспилотников "камикадзе". В результате атак погибли не менее 13 человек, 58 получили ранения, большинство из них - мирные жители.

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/iran-udary-1833402810.html

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в мире, ирак, иран, сша, государственный департамент сша, рабочая партия курдистана