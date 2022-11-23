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Госдеп США осудил обстрелы Ираном территорий Ирака - РИА Новости, 23.11.2022
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Госдеп США осудил обстрелы Ираном территорий Ирака
Госдеп США осудил обстрелы Ираном территорий Ирака - РИА Новости, 23.11.2022
Госдеп США осудил обстрелы Ираном территорий Ирака
Государственный департамент США осудил ракетные удары иранских вооруженных сил по штабу оппозиционной Тегерану и признанной террористической в Иране... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:50
2022-11-23T03:50
в мире
ирак
иран
сша
государственный департамент сша
рабочая партия курдистана
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Государственный департамент США осудил ракетные удары иранских вооруженных сил по штабу оппозиционной Тегерану и признанной террористической в Иране "Курдистанской партии свободы" на севере Ирака и призвал воздержаться от будущих угроз.По данным ведомства, удары Ирана проводились с 20 по 22 ноября.Во вторник телеканал Rudaw сообщал, что в результате ракетных ударов иранских ВС по штабу "Курдистанской партии свободы" на севере Ирака жертв и раненых нет. В понедельник КСИР продолжал операцию против курдских элементов на севере Ирака с нанесением по ним авиаударов. На прошлой неделе КСИР провел операцию против террористических ячеек курдов на севере Ирака с применением беспилотников и ракет. В результате обстрела один человек погиб и восемь ранены, в том числе члены отрядов "Рабочей партии Курдистана" (РПК).В октябре КСИР начал четырехфазовую военную операцию против вооруженных антииранских группировок курдов, базирующихся на севере Ирака. В операции приняли участие сухопутные войска, а также военно-воздушные части КСИР. В ходе операции иранские ВС нанесли точечные удары с помощью воздушной авиации, а также беспилотников "камикадзе". В результате атак погибли не менее 13 человек, 58 получили ранения, большинство из них - мирные жители.
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в мире, ирак, иран, сша, государственный департамент сша, рабочая партия курдистана
В мире, Ирак, Иран, США, Государственный департамент США, Рабочая партия Курдистана
03:50 23.11.2022
 
Госдеп США осудил обстрелы Ираном территорий Ирака

Госдеп США осудил ракетные удары Ирана по "Курдистанской партии свободы" на севере Ирака

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Государственный департамент США осудил ракетные удары иранских вооруженных сил по штабу оппозиционной Тегерану и признанной террористической в Иране "Курдистанской партии свободы" на севере Ирака и призвал воздержаться от будущих угроз.
"Соединенные Штаты жестко осуждают эти неоднократные и возмутительные нарушения территориальной целостности Ирака и призывают Иран воздержаться от дальнейших угроз и применения силы", - говорится в опубликованном заявлении госдепа.
По данным ведомства, удары Ирана проводились с 20 по 22 ноября.
Во вторник телеканал Rudaw сообщал, что в результате ракетных ударов иранских ВС по штабу "Курдистанской партии свободы" на севере Ирака жертв и раненых нет. В понедельник КСИР продолжал операцию против курдских элементов на севере Ирака с нанесением по ним авиаударов. На прошлой неделе КСИР провел операцию против террористических ячеек курдов на севере Ирака с применением беспилотников и ракет. В результате обстрела один человек погиб и восемь ранены, в том числе члены отрядов "Рабочей партии Курдистана" (РПК).
В октябре КСИР начал четырехфазовую военную операцию против вооруженных антииранских группировок курдов, базирующихся на севере Ирака. В операции приняли участие сухопутные войска, а также военно-воздушные части КСИР. В ходе операции иранские ВС нанесли точечные удары с помощью воздушной авиации, а также беспилотников "камикадзе". В результате атак погибли не менее 13 человек, 58 получили ранения, большинство из них - мирные жители.
Военнослужащие иранской армии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 15:52В мире
СМИ: Иран нанес ракетные удары по курдским группировкам на севере Ирака
 
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