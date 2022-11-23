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ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией - РИА Новости, 23.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/tsru-1833559819.html
ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией
ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией - РИА Новости, 23.11.2022
ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией
ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:58
2022-11-23T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
сша
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу."Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого (спецоперации – ред.) отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству", - приводит газета слова Марлоу, сказанные в ходе выступления в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:58 23.11.2022 (обновлено: 11:20 23.11.2022)
 
ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией

Замдиректора ЦРУ Марлоу заявил о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией

© AFP 2022 / Saul LoebЗдание ЦРУ в Вирджинии
Здание ЦРУ в Вирджинии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
Здание ЦРУ в Вирджинии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.
"Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого (спецоперации – ред.) отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству", - приводит газета слова Марлоу, сказанные в ходе выступления в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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