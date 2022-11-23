https://ria.ru/20221123/tsru-1833559819.html
ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией
ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией - РИА Новости, 23.11.2022
ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией
ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:58
2022-11-23T09:58
2022-11-23T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
сша
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу."Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого (спецоперации – ред.) отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству", - приводит газета слова Марлоу, сказанные в ходе выступления в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220822/final-1811183674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:58 23.11.2022 (обновлено: 11:20 23.11.2022)
ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией
Замдиректора ЦРУ Марлоу заявил о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией