https://ria.ru/20221123/tsru-1833559819.html

ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией

ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией - РИА Новости, 23.11.2022

ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией

ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:58

2022-11-23T09:58

2022-11-23T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

сша

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564784297_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_3020649371194aa20c9a2d6a7cba3575.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу."Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого (спецоперации – ред.) отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству", - приводит газета слова Марлоу, сказанные в ходе выступления в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220822/final-1811183674.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр