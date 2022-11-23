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США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 23.11.2022
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США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"
США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 23.11.2022
США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"
США до 30 сентября 2023 года разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2", говорится в опубликованной... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T01:26
2022-11-23T05:28
экономика
сша
япония
сахалин-2
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. США до 30 сентября 2023 года разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2", говорится в опубликованной генеральной лицензии американского минфина."Все транзакции… связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте "Сахалин-2", разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства "Сахалин-2" полностью импортируется в Японию", - указано в документе.
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экономика, сша, япония, сахалин-2
Экономика, США, Япония, Сахалин-2
01:26 23.11.2022 (обновлено: 05:28 23.11.2022)
 
США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"

Минфин США одобрил транзакции, связанные с поставками нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. США до 30 сентября 2023 года разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2", говорится в опубликованной генеральной лицензии американского минфина.
"Все транзакции… связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте "Сахалин-2", разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства "Сахалин-2" полностью импортируется в Японию", - указано в документе.
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 17:16
Россия начала продавать сжиженный газ с "Сахалина-2" по рыночной цене
 
ЭкономикаСШАЯпонияСахалин-2
 
 
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