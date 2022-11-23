https://ria.ru/20221123/tranzaktsii-1833523458.html

США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"

США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 23.11.2022

США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"

США до 30 сентября 2023 года разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2", говорится в опубликованной... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T01:26

2022-11-23T01:26

2022-11-23T05:28

экономика

сша

япония

сахалин-2

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. США до 30 сентября 2023 года разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2", говорится в опубликованной генеральной лицензии американского минфина."Все транзакции… связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте "Сахалин-2", разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства "Сахалин-2" полностью импортируется в Японию", - указано в документе.

https://ria.ru/20221110/gaz-1830573302.html

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экономика, сша, япония, сахалин-2