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США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"
США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 23.11.2022
США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"
США до 30 сентября 2023 года разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2", говорится в опубликованной... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T01:26
2022-11-23T01:26
2022-11-23T05:28
экономика
сша
япония
сахалин-2
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. США до 30 сентября 2023 года разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2", говорится в опубликованной генеральной лицензии американского минфина."Все транзакции… связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте "Сахалин-2", разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства "Сахалин-2" полностью импортируется в Японию", - указано в документе.
https://ria.ru/20221110/gaz-1830573302.html
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экономика, сша, япония, сахалин-2
Экономика, США, Япония, Сахалин-2
01:26 23.11.2022 (обновлено: 05:28 23.11.2022)
США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"
Минфин США одобрил транзакции, связанные с поставками нефти в Японию с проекта "Сахалин-2"