https://ria.ru/20221123/terakty-1833592143.html
Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме возросло до 22 человек
Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме возросло до 22 человек - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме возросло до 22 человек
Число пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме возросло до 22, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на врачей. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:40
2022-11-23T11:40
2022-11-23T11:46
в мире
иерусалим
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме возросло до 22, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на врачей.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после него поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. По данным СМИ, по меньшей мере один человек погиб."Должностные лица из больниц заявляют, что по меньшей мере 23 человека стали жертвами атак с использованием бомб в Иерусалиме, ...в том числе один человек, который погиб", - говорится в сообщении издания.
https://ria.ru/20221123/ierusalim-1833587934.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, иерусалим
11:40 23.11.2022 (обновлено: 11:46 23.11.2022)
Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме возросло до 22 человек
Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 22 человек
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Число пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме возросло до 22, сообщает издание Times of Israel
со ссылкой на врачей.
В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после него поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. По данным СМИ, по меньшей мере один человек погиб.
"Должностные лица из больниц заявляют, что по меньшей мере 23 человека стали жертвами атак с использованием бомб в Иерусалиме, ...в том числе один человек, который погиб", - говорится в сообщении издания.