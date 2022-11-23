https://ria.ru/20221123/terakty-1833592143.html

Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме возросло до 22 человек

Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме возросло до 22 человек - РИА Новости, 23.11.2022

Число пострадавших при взрывах в Иерусалиме возросло до 22 человек

Число пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме возросло до 22, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на врачей. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:40

2022-11-23T11:40

2022-11-23T11:46

в мире

иерусалим

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме возросло до 22, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на врачей.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после него поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. По данным СМИ, по меньшей мере один человек погиб."Должностные лица из больниц заявляют, что по меньшей мере 23 человека стали жертвами атак с использованием бомб в Иерусалиме, ...в том числе один человек, который погиб", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20221123/ierusalim-1833587934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим