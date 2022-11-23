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Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 18 - РИА Новости, 23.11.2022
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Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 18
Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 18 - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 18
Число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме возросло до 18, двое в тяжелом состоянии, сообщает заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:24
2022-11-23T09:29
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме возросло до 18, двое в тяжелом состоянии, сообщает заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум."В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра в своем Twitter-аккаунте.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости.
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
09:24 23.11.2022 (обновлено: 09:29 23.11.2022)
 
Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 18

Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 18, двое в тяжелом состоянии

© AFP 2022 / Menahem KahanaСотрудники служб безопасности Израиля в районе места взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме
Сотрудники служб безопасности Израиля в районе места взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahana
Сотрудники служб безопасности Израиля в районе места взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме возросло до 18, двое в тяжелом состоянии, сообщает заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум.
"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра в своем Twitter-аккаунте.
В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости.
 
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