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Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 18

Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 18 - РИА Новости, 23.11.2022

Число пострадавших в двух терактах в Иерусалиме выросло до 18

Число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме возросло до 18, двое в тяжелом состоянии, сообщает заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:24

2022-11-23T09:24

2022-11-23T09:29

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме возросло до 18, двое в тяжелом состоянии, сообщает заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум."В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра в своем Twitter-аккаунте.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иерусалим, израиль