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Лаврентьев прокомментировал теракт в Стамбуле - РИА Новости, 23.11.2022
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Лаврентьев прокомментировал теракт в Стамбуле
Лаврентьев прокомментировал теракт в Стамбуле - РИА Новости, 23.11.2022
Лаврентьев прокомментировал теракт в Стамбуле
Россия считает, что курдам "дали отмашку" для осуществления теракта в Стамбуле, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:00
2022-11-23T14:04
стамбул
россия
взрыв в центре стамбула
в мире
александр лаврентьев
сирия
рабочая партия курдистана
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Россия считает, что курдам "дали отмашку" для осуществления теракта в Стамбуле, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.В центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81."Мы не можем сказать, что вот эти теракты, за которыми стоит, как нам сообщили наши турецкие партнеры, Рабочая партия Курдистана, является какой-либо самодеятельностью со стороны этой структуры. Наверное, все-таки какая-то отмашка была им дана", - сказал он на пресс-конференции.МВД Турции сообщало о наличии подозрений, что указание на теракт в центре Стамбула поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с РПК.
https://ria.ru/20221120/arest-1832919595.html
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стамбул, россия, взрыв в центре стамбула , в мире, александр лаврентьев, сирия, рабочая партия курдистана
Стамбул, Россия, Взрыв в центре Стамбула , В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Рабочая партия Курдистана
Материал дополняется
14:00 23.11.2022 (обновлено: 14:04 23.11.2022)
 
Лаврентьев прокомментировал теракт в Стамбуле

Спецпредставитель Лаврентьев: курдам "дали отмашку" для осуществления теракта в Стамбуле

© AP Photo / Khalil HamraМемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Россия считает, что курдам "дали отмашку" для осуществления теракта в Стамбуле, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
В центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81.
Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 17:53
Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали
"Мы не можем сказать, что вот эти теракты, за которыми стоит, как нам сообщили наши турецкие партнеры, Рабочая партия Курдистана, является какой-либо самодеятельностью со стороны этой структуры. Наверное, все-таки какая-то отмашка была им дана", - сказал он на пресс-конференции.
МВД Турции сообщало о наличии подозрений, что указание на теракт в центре Стамбула поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с РПК.
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 13:37
СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
 
СтамбулРоссияВзрыв в центре СтамбулаВ миреАлександр ЛаврентьевСирияРабочая партия Курдистана
 
 
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