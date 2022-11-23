https://ria.ru/20221123/terakt-1833643018.html

Лаврентьев прокомментировал теракт в Стамбуле

Лаврентьев прокомментировал теракт в Стамбуле - РИА Новости, 23.11.2022

Лаврентьев прокомментировал теракт в Стамбуле

Россия считает, что курдам "дали отмашку" для осуществления теракта в Стамбуле, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:00

2022-11-23T14:00

2022-11-23T14:04

стамбул

россия

взрыв в центре стамбула

в мире

александр лаврентьев

сирия

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831327143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c473083b7c36adb6935ac23dd62c21e.jpg

АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Россия считает, что курдам "дали отмашку" для осуществления теракта в Стамбуле, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.В центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81."Мы не можем сказать, что вот эти теракты, за которыми стоит, как нам сообщили наши турецкие партнеры, Рабочая партия Курдистана, является какой-либо самодеятельностью со стороны этой структуры. Наверное, все-таки какая-то отмашка была им дана", - сказал он на пресс-конференции.МВД Турции сообщало о наличии подозрений, что указание на теракт в центре Стамбула поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с РПК.

https://ria.ru/20221120/arest-1832919595.html

https://ria.ru/20221119/bolgariya-1832740975.html

стамбул

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стамбул, россия, взрыв в центре стамбула , в мире, александр лаврентьев, сирия, рабочая партия курдистана