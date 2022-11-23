https://ria.ru/20221123/tamozhnya-1833711122.html

Госдума разрешила таможне передавать конфискат на благотворительность

Госдума разрешила таможне передавать конфискат на благотворительность - РИА Новости, 23.11.2022

Госдума разрешила таможне передавать конфискат на благотворительность

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о безвозмездной передаче благотворительным организациям товаров, конфискованных... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:33

2022-11-23T16:33

2022-11-23T17:27

россия

госдума рф

федеральная таможенная служба (фтс россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798813308_0:237:3219:2047_1920x0_80_0_0_8a84af845a08f85331ccc9d048972bf3.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о безвозмездной передаче благотворительным организациям товаров, конфискованных таможенными органами.Документ позволяет таможенным органам безвозмездно передавать товары, обращенные в федеральную собственность, благотворительным организациям, перечень которых устанавливается правительством РФ. Сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС) вправе безвозмездно передавать ряд товаров, обращенных в федеральную собственность, органам соцзащиты и социального обслуживания, медицинским и образовательным организациям, организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением частных организаций.В числе таких товаров - санитарно-гигиенические и медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, продукты детского и лечебного питания, а также одежда, обувь и другие предметы первой необходимости. На основании распоряжения ФТС таможенный орган организует передачу таких товаров представителям соответствующих учреждений.В ходе второго чтения Госдума поддержала поправки, расширяющие перечень таких товаров и их получателей. В перечень товаров включены технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжная продукция, технически сложные товары бытового назначения, а также иные товары, определенные правительством РФ; а в перечень получателей - общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".Кроме того, одна из поправок предоставляет правительству РФ право определить порядок и случаи безвозмездной передачи таможенными органами отдельных видов товаров, обращенных в федеральную собственность, федеральным органам исполнительной власти в целях обеспечения возложенных на них задач и функций. Это позволит ФТС безвозмездно передавать товары подведомственным органам и учреждениям Минобороны и МЧС России, как предлагал перед первым чтением кабмин.Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования."Когда мы еще летом 2021 года говорили, что можно и нужно передавать конфискат благотворительным НКО, нас поддержали Росимущество и другие ведомства. С помощью депутатов Государственной думы, членов Центрального штаба Народного фронта и активных участников движения #МЫВМЕСТЕ мы смогли выйти на внесение законопроекта. Сейчас, когда необходимы огромные объемы гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и Новороссии и для наших бойцов на передовой, нельзя ждать и допускать уничтожение жизненно необходимых вещей", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова руководителя исполкома Михаила Кузнецова.

https://ria.ru/20221010/mks-1822695941.html

https://ria.ru/20221122/aktsiya-1833396015.html

https://ria.ru/20221004/tamozhnya-1821581723.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс