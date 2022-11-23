Рейтинг@Mail.ru
Госдума разрешила таможне передавать конфискат на благотворительность - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/tamozhnya-1833711122.html
Госдума разрешила таможне передавать конфискат на благотворительность
Госдума разрешила таможне передавать конфискат на благотворительность - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума разрешила таможне передавать конфискат на благотворительность
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о безвозмездной передаче благотворительным организациям товаров, конфискованных... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:33
2022-11-23T17:27
россия
госдума рф
федеральная таможенная служба (фтс россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798813308_0:237:3219:2047_1920x0_80_0_0_8a84af845a08f85331ccc9d048972bf3.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о безвозмездной передаче благотворительным организациям товаров, конфискованных таможенными органами.Документ позволяет таможенным органам безвозмездно передавать товары, обращенные в федеральную собственность, благотворительным организациям, перечень которых устанавливается правительством РФ. Сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС) вправе безвозмездно передавать ряд товаров, обращенных в федеральную собственность, органам соцзащиты и социального обслуживания, медицинским и образовательным организациям, организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением частных организаций.В числе таких товаров - санитарно-гигиенические и медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, продукты детского и лечебного питания, а также одежда, обувь и другие предметы первой необходимости. На основании распоряжения ФТС таможенный орган организует передачу таких товаров представителям соответствующих учреждений.В ходе второго чтения Госдума поддержала поправки, расширяющие перечень таких товаров и их получателей. В перечень товаров включены технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжная продукция, технически сложные товары бытового назначения, а также иные товары, определенные правительством РФ; а в перечень получателей - общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".Кроме того, одна из поправок предоставляет правительству РФ право определить порядок и случаи безвозмездной передачи таможенными органами отдельных видов товаров, обращенных в федеральную собственность, федеральным органам исполнительной власти в целях обеспечения возложенных на них задач и функций. Это позволит ФТС безвозмездно передавать товары подведомственным органам и учреждениям Минобороны и МЧС России, как предлагал перед первым чтением кабмин.Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования."Когда мы еще летом 2021 года говорили, что можно и нужно передавать конфискат благотворительным НКО, нас поддержали Росимущество и другие ведомства. С помощью депутатов Государственной думы, членов Центрального штаба Народного фронта и активных участников движения #МЫВМЕСТЕ мы смогли выйти на внесение законопроекта. Сейчас, когда необходимы огромные объемы гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и Новороссии и для наших бойцов на передовой, нельзя ждать и допускать уничтожение жизненно необходимых вещей", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова руководителя исполкома Михаила Кузнецова.
https://ria.ru/20221010/mks-1822695941.html
https://ria.ru/20221122/aktsiya-1833396015.html
https://ria.ru/20221004/tamozhnya-1821581723.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798813308_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_8449c5f64a742d78680a8460d1c153cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс
Россия, Госдума РФ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донбасс
16:33 23.11.2022 (обновлено: 17:27 23.11.2022)
 
Госдума разрешила таможне передавать конфискат на благотворительность

Госдума разрешила передачу таможенного конфиската благотворительным организациям

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили в зоне таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Грузовые автомобили в зоне таможенного контроля в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили в зоне таможенного контроля в аэропорту Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о безвозмездной передаче благотворительным организациям товаров, конфискованных таможенными органами.
Документ позволяет таможенным органам безвозмездно передавать товары, обращенные в федеральную собственность, благотворительным организациям, перечень которых устанавливается правительством РФ. Сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС) вправе безвозмездно передавать ряд товаров, обращенных в федеральную собственность, органам соцзащиты и социального обслуживания, медицинским и образовательным организациям, организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением частных организаций.
Члены основного экипажа 67-й экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев на стартовой площадке космодрома Байконур. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:47
Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции
В числе таких товаров - санитарно-гигиенические и медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, продукты детского и лечебного питания, а также одежда, обувь и другие предметы первой необходимости. На основании распоряжения ФТС таможенный орган организует передачу таких товаров представителям соответствующих учреждений.
В ходе второго чтения Госдума поддержала поправки, расширяющие перечень таких товаров и их получателей. В перечень товаров включены технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжная продукция, технически сложные товары бытового назначения, а также иные товары, определенные правительством РФ; а в перечень получателей - общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".
Кроме того, одна из поправок предоставляет правительству РФ право определить порядок и случаи безвозмездной передачи таможенными органами отдельных видов товаров, обращенных в федеральную собственность, федеральным органам исполнительной власти в целях обеспечения возложенных на них задач и функций. Это позволит ФТС безвозмездно передавать товары подведомственным органам и учреждениям Минобороны и МЧС России, как предлагал перед первым чтением кабмин.
Сотрудники правоохранительных органов в Париже - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 15:36Специальная военная операция на Украине
Украинцы напали на блогеров, освещавших акцию в поддержку Донбасса в Париже
Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования.
"Когда мы еще летом 2021 года говорили, что можно и нужно передавать конфискат благотворительным НКО, нас поддержали Росимущество и другие ведомства. С помощью депутатов Государственной думы, членов Центрального штаба Народного фронта и активных участников движения #МЫВМЕСТЕ мы смогли выйти на внесение законопроекта. Сейчас, когда необходимы огромные объемы гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и Новороссии и для наших бойцов на передовой, нельзя ждать и допускать уничтожение жизненно необходимых вещей", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова руководителя исполкома Михаила Кузнецова.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 23:24
Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией
 
РоссияГосдума РФФедеральная таможенная служба (ФТС России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала