На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов
Минцифры Украины: вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов, сети перегружены
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вышки сотовой связи на Украине из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, операторы работающих вышек перегружены, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
"Из-за массированных ракетных ударов… во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
По словам министра, команда минцифры помогает в организации доставки топлива для генераторов.
Ранее сервис NetBlocks сообщил, что по всей территории Украины наблюдаются значительные перебои с интернетом, подключение к сети в стране достигало лишь 35% от обычных показателей.
В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, как позднее заявили в администрации региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.