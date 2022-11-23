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На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов - РИА Новости, 23.11.2022
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На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов
На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов - РИА Новости, 23.11.2022
На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов
Вышки сотовой связи на Украине из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, операторы работающих вышек перегружены, заявил министр цифровой РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:59
2022-11-23T20:59
в мире
михаил федоров
андрей садовой
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вышки сотовой связи на Украине из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, операторы работающих вышек перегружены, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров."Из-за массированных ракетных ударов… во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком", - написал Федоров в своем Telegram-канале.По словам министра, команда минцифры помогает в организации доставки топлива для генераторов.Ранее сервис NetBlocks сообщил, что по всей территории Украины наблюдаются значительные перебои с интернетом, подключение к сети в стране достигало лишь 35% от обычных показателей.В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, как позднее заявили в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833743678.html
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в мире, михаил федоров, андрей садовой, владимир зеленский, украина, львов, киев, вооруженные силы рф
В мире, Михаил Федоров, Андрей Садовой, Владимир Зеленский, Украина, Львов, Киев, Вооруженные силы РФ
20:59 23.11.2022
 
На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов

Минцифры Украины: вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов, сети перегружены

CC0 / / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
CC0 / /
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вышки сотовой связи на Украине из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, операторы работающих вышек перегружены, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
"Из-за массированных ракетных ударов… во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
По словам министра, команда минцифры помогает в организации доставки топлива для генераторов.
Ранее сервис NetBlocks сообщил, что по всей территории Украины наблюдаются значительные перебои с интернетом, подключение к сети в стране достигало лишь 35% от обычных показателей.
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В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, как позднее заявили в администрации региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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