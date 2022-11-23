https://ria.ru/20221123/svyaz-1833789921.html

На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов

На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов - РИА Новости, 23.11.2022

На Украине вышки сотовой связи перешли на работу от генераторов

Вышки сотовой связи на Украине из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, операторы работающих вышек перегружены, заявил министр цифровой РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T20:59

2022-11-23T20:59

2022-11-23T20:59

в мире

михаил федоров

андрей садовой

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украина

львов

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вышки сотовой связи на Украине из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, операторы работающих вышек перегружены, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров."Из-за массированных ракетных ударов… во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком", - написал Федоров в своем Telegram-канале.По словам министра, команда минцифры помогает в организации доставки топлива для генераторов.Ранее сервис NetBlocks сообщил, что по всей территории Украины наблюдаются значительные перебои с интернетом, подключение к сети в стране достигало лишь 35% от обычных показателей.В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, как позднее заявили в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833743678.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил федоров, андрей садовой, владимир зеленский, украина, львов, киев, вооруженные силы рф