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В Молдавии возникли перебои с мобильным интернетом и связью - РИА Новости, 23.11.2022
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В Молдавии возникли перебои с мобильным интернетом и связью
В Молдавии возникли перебои с мобильным интернетом и связью - РИА Новости, 23.11.2022
В Молдавии возникли перебои с мобильным интернетом и связью
Отключение электроэнергии в Молдавии привело к проблемам в работе мобильной связи и перебоям мобильного интернета, в Кишиневе не работают троллейбусы и... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:02
2022-11-23T16:10
молдавия
в мире
кишинев
мобильная связь
интернет
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Отключение электроэнергии в Молдавии привело к проблемам в работе мобильной связи и перебоям мобильного интернета, в Кишиневе не работают троллейбусы и светофоры, передает корреспондент РИА Новости.Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, связав это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры."Аварийное отключение произошло в электроэнергетической системе Молдовы. Оператор передачи и операторы распределения работают над восстановлением подключения к электросети. Предпринимаются все усилия для поддержания бесперебойной подачи электроэнергии", - сообщает поставщик электроэнергии в центральные и южные районы Premier Energy.В Кишиневе остановились троллейбусы, не работают светофоры. Пользователи мобильной связи сообщают о сбоях, возникают проблемы как с телефонными разговорами, так и с мобильным интернетом.Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.
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молдавия, в мире, кишинев, мобильная связь, интернет
Молдавия, В мире, Кишинев, мобильная связь, Интернет
16:02 23.11.2022 (обновлено: 16:10 23.11.2022)
 
В Молдавии возникли перебои с мобильным интернетом и связью

Отключение электроэнергии в Молдавии привело к перебоям с мобильным интернетом и связью

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Fotolia / kantver
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Отключение электроэнергии в Молдавии привело к проблемам в работе мобильной связи и перебоям мобильного интернета, в Кишиневе не работают троллейбусы и светофоры, передает корреспондент РИА Новости.
Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, связав это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры.
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"Аварийное отключение произошло в электроэнергетической системе Молдовы. Оператор передачи и операторы распределения работают над восстановлением подключения к электросети. Предпринимаются все усилия для поддержания бесперебойной подачи электроэнергии", - сообщает поставщик электроэнергии в центральные и южные районы Premier Energy.
В Кишиневе остановились троллейбусы, не работают светофоры. Пользователи мобильной связи сообщают о сбоях, возникают проблемы как с телефонными разговорами, так и с мобильным интернетом.
Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.
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