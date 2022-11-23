https://ria.ru/20221123/svyaz-1833690669.html

В Молдавии возникли перебои с мобильным интернетом и связью

В Молдавии возникли перебои с мобильным интернетом и связью - РИА Новости, 23.11.2022

В Молдавии возникли перебои с мобильным интернетом и связью

Отключение электроэнергии в Молдавии привело к проблемам в работе мобильной связи и перебоям мобильного интернета, в Кишиневе не работают троллейбусы и... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:02

2022-11-23T16:02

2022-11-23T16:10

молдавия

в мире

кишинев

мобильная связь

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Отключение электроэнергии в Молдавии привело к проблемам в работе мобильной связи и перебоям мобильного интернета, в Кишиневе не работают троллейбусы и светофоры, передает корреспондент РИА Новости.Вице-премьер Андрей Спыну сообщил в среду, что многие населенные пункты в Молдавии остались без электроэнергии, связав это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры."Аварийное отключение произошло в электроэнергетической системе Молдовы. Оператор передачи и операторы распределения работают над восстановлением подключения к электросети. Предпринимаются все усилия для поддержания бесперебойной подачи электроэнергии", - сообщает поставщик электроэнергии в центральные и южные районы Premier Energy.В Кишиневе остановились троллейбусы, не работают светофоры. Пользователи мобильной связи сообщают о сбоях, возникают проблемы как с телефонными разговорами, так и с мобильным интернетом.Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833616890.html

https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833627601.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

молдавия, в мире, кишинев, мобильная связь, интернет