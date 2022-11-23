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В Перми будут судить студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе - РИА Новости, 23.11.2022
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В Перми будут судить студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе
В Перми будут судить студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе - РИА Новости, 23.11.2022
В Перми будут судить студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе
Ленинский районный суд Перми начал рассматривать дело студента, пытавшегося нажиться на полмиллиона рублей на истории со стрельбой в вузе, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:48
2022-11-23T16:48
происшествия
пермь
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пермский государственный университет
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ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми начал рассматривать дело студента, пытавшегося нажиться на полмиллиона рублей на истории со стрельбой в вузе, сообщили РИА Новости в суде.Ленинский районный суд Перми 23 ноября начал рассматривать дело в отношении бывшего студента пермского госуниверситета Александра Калинина, обвиняемого по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Юноша получил 500 тысяч рублей компенсационных выплат, притворившись, что получил травму при стрельбе в вузе в сентябре 2021 года. Он якобы повредил ногу при прыжке из окна второго этажа восьмого корпуса ПГНИУ. Позднее вранье вскрылось, юноша на допросе в краевом суде по "делу Бекмансурова" подтвердил, что сообщил следователю информацию, не соответствующую действительности: в день ЧП его вообще не было в вузе."Обвиняемый по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ признал вину, дал признательные показания, поэтому, вероятно, дело будет рассмотрено достаточно быстро", — рассказали в суде.Сейчас Калинин является студентом пермского института ФСИН России, из госуниверситета он был отчислен. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или принудительные работы, или лишение свободы на срок до 6 лет.В прошлом году краевой минсоц сообщал, что все семьи погибших и около 40 пострадавших получили региональные выплаты, также всем семьям погибших выплачены федеральные компенсации. Так, из федерального бюджета семьям шести погибших была предусмотрена помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшим - от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью. Из резервного фонда регионального правительства семьям погибших предусматривалось по 1 миллиону рублей, получившим ранения и травмы — по 500 или 100 тысяч рублей.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Подсудимому грозит пожизненный срок, он полностью признал вину.
https://ria.ru/20221027/sud-1827109284.html
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происшествия, пермь, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пермский государственный университет
Происшествия, Пермь, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Пермский государственный университет
16:48 23.11.2022
 
В Перми будут судить студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе

В Перми начался суд над студентом, пытавшимся нажиться на истории со стрельбой в вузе

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми начал рассматривать дело студента, пытавшегося нажиться на полмиллиона рублей на истории со стрельбой в вузе, сообщили РИА Новости в суде.
Ленинский районный суд Перми 23 ноября начал рассматривать дело в отношении бывшего студента пермского госуниверситета Александра Калинина, обвиняемого по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Юноша получил 500 тысяч рублей компенсационных выплат, притворившись, что получил травму при стрельбе в вузе в сентябре 2021 года. Он якобы повредил ногу при прыжке из окна второго этажа восьмого корпуса ПГНИУ. Позднее вранье вскрылось, юноша на допросе в краевом суде по "делу Бекмансурова" подтвердил, что сообщил следователю информацию, не соответствующую действительности: в день ЧП его вообще не было в вузе.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:38
Студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ, будут судить
"Обвиняемый по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ признал вину, дал признательные показания, поэтому, вероятно, дело будет рассмотрено достаточно быстро", — рассказали в суде.
Сейчас Калинин является студентом пермского института ФСИН России, из госуниверситета он был отчислен. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или принудительные работы, или лишение свободы на срок до 6 лет.
В прошлом году краевой минсоц сообщал, что все семьи погибших и около 40 пострадавших получили региональные выплаты, также всем семьям погибших выплачены федеральные компенсации. Так, из федерального бюджета семьям шести погибших была предусмотрена помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшим - от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью. Из резервного фонда регионального правительства семьям погибших предусматривалось по 1 миллиону рублей, получившим ранения и травмы — по 500 или 100 тысяч рублей.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Подсудимому грозит пожизненный срок, он полностью признал вину.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:03
Устроивший стрельбу в Перми Бекмансуров считает себя психически больным
 
ПроисшествияПермьРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Пермский государственный университет
 
 
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