https://ria.ru/20221123/strelba-1833717046.html
Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети
Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети - РИА Новости, 23.11.2022
Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети
Мужчина, убивший шесть человек и покончивший с собой в американском городе Чесапик, был работником магазина, в котором он устроил стрельбу, сообщил шеф местной... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:41
2022-11-23T16:41
2022-11-23T16:41
в мире
виргиния
walmart
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Мужчина, убивший шесть человек и покончивший с собой в американском городе Чесапик, был работником магазина, в котором он устроил стрельбу, сообщил шеф местной полиции Марк Солески.Правоохранительные органы, по его словам, пока не определили мотив преступления, которое произошло накануне вечером по местному времени, и не могут назвать имени стрелявшего до тех пор, пока о случившемся не оповестят его родственников."Насколько я знаю, он был действующим сотрудником", - сказал Солески на пресс-конференции. Он добавил, что полиция обыскала дом стрелявшего и считает, что угрозы для населения больше нет.Солески повторил, что жертвами стрельбы стали шесть человек, не считая самого преступника, еще четверо остаются в больницах.Стрельба произошла в магазине сети Walmart в городе Чесапик, штат Виргиния.
https://ria.ru/20221123/strelba-1833615582.html
https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html
виргиния
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Магазин в Вирджинии, где была стрельба
Полиция сообщила, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в магазине Walmart в Вирджинии во вторник вечером.
2022-11-23T16:41
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виргиния, walmart
В мире, Виргиния, Walmart
Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети
Мужчина, убивший шесть человек в американском городе Чесапик, был работником магазина
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Мужчина, убивший шесть человек и покончивший с собой в американском городе Чесапик, был работником магазина, в котором он устроил стрельбу, сообщил шеф местной полиции Марк Солески.
Правоохранительные органы, по его словам, пока не определили мотив преступления, которое произошло накануне вечером по местному времени, и не могут назвать имени стрелявшего до тех пор, пока о случившемся не оповестят его родственников.
"Насколько я знаю, он был действующим сотрудником", - сказал Солески на пресс-конференции. Он добавил, что полиция обыскала дом стрелявшего и считает, что угрозы для населения больше нет.
Солески повторил, что жертвами стрельбы стали шесть человек, не считая самого преступника, еще четверо остаются в больницах.
Стрельба произошла в магазине сети Walmart
в городе Чесапик, штат Виргиния
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