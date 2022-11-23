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Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети - РИА Новости, 23.11.2022
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Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети
Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети - РИА Новости, 23.11.2022
Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети
Мужчина, убивший шесть человек и покончивший с собой в американском городе Чесапик, был работником магазина, в котором он устроил стрельбу, сообщил шеф местной... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:41
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в мире
виргиния
walmart
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Мужчина, убивший шесть человек и покончивший с собой в американском городе Чесапик, был работником магазина, в котором он устроил стрельбу, сообщил шеф местной полиции Марк Солески.Правоохранительные органы, по его словам, пока не определили мотив преступления, которое произошло накануне вечером по местному времени, и не могут назвать имени стрелявшего до тех пор, пока о случившемся не оповестят его родственников."Насколько я знаю, он был действующим сотрудником", - сказал Солески на пресс-конференции. Он добавил, что полиция обыскала дом стрелявшего и считает, что угрозы для населения больше нет.Солески повторил, что жертвами стрельбы стали шесть человек, не считая самого преступника, еще четверо остаются в больницах.Стрельба произошла в магазине сети Walmart в городе Чесапик, штат Виргиния.
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Магазин в Вирджинии, где была стрельба
Полиция сообщила, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в магазине Walmart в Вирджинии во вторник вечером.
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в мире, виргиния, walmart
В мире, Виргиния, Walmart
16:41 23.11.2022
 
Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети

Мужчина, убивший шесть человек в американском городе Чесапик, был работником магазина

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Мужчина, убивший шесть человек и покончивший с собой в американском городе Чесапик, был работником магазина, в котором он устроил стрельбу, сообщил шеф местной полиции Марк Солески.
Правоохранительные органы, по его словам, пока не определили мотив преступления, которое произошло накануне вечером по местному времени, и не могут назвать имени стрелявшего до тех пор, пока о случившемся не оповестят его родственников.
На месте стрельбы со смертельным исходом в магазине Wallmart в штате Виргиния, США - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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"Насколько я знаю, он был действующим сотрудником", - сказал Солески на пресс-конференции. Он добавил, что полиция обыскала дом стрелявшего и считает, что угрозы для населения больше нет.
Солески повторил, что жертвами стрельбы стали шесть человек, не считая самого преступника, еще четверо остаются в больницах.
Стрельба произошла в магазине сети Walmart в городе Чесапик, штат Виргиния.
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В миреВиргинияWalmart
 
 
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