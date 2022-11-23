https://ria.ru/20221123/strelba-1833717046.html

Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети

Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети - РИА Новости, 23.11.2022

Стрельбу в магазине в США устроил один из работников торговой сети

Мужчина, убивший шесть человек и покончивший с собой в американском городе Чесапик, был работником магазина, в котором он устроил стрельбу, сообщил шеф местной... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:41

2022-11-23T16:41

2022-11-23T16:41

в мире

виргиния

walmart

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833556652_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5378cd12077d46cd39ade144a3e8a08b.jpg

ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Мужчина, убивший шесть человек и покончивший с собой в американском городе Чесапик, был работником магазина, в котором он устроил стрельбу, сообщил шеф местной полиции Марк Солески.Правоохранительные органы, по его словам, пока не определили мотив преступления, которое произошло накануне вечером по местному времени, и не могут назвать имени стрелявшего до тех пор, пока о случившемся не оповестят его родственников."Насколько я знаю, он был действующим сотрудником", - сказал Солески на пресс-конференции. Он добавил, что полиция обыскала дом стрелявшего и считает, что угрозы для населения больше нет.Солески повторил, что жертвами стрельбы стали шесть человек, не считая самого преступника, еще четверо остаются в больницах.Стрельба произошла в магазине сети Walmart в городе Чесапик, штат Виргиния.

https://ria.ru/20221123/strelba-1833615582.html

https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html

виргиния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Магазин в Вирджинии, где была стрельба Полиция сообщила, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в магазине Walmart в Вирджинии во вторник вечером. 2022-11-23T16:41 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виргиния, walmart